àÍò¤ò»×¤¤½Ð¤¹áÆóµÜÏÂÌé¤¬³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅÃÏ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¤ÃÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦ÅªÅ·ºÍ³°²Ê°å¤ò¹¥±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡×(TBS)¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ9·î13Æü¤ÏÂæËÌ¤ÇÆóµÜ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢14Æü¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ë¤ÆÆóµÜ¡¢¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ï¤ÃÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤É¤¦¤«¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÆóµÜ·¯¡¢ÂæËÌ¢ª¥½¥¦¥ë¤Ê¤ó¤ÆJET STORM¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤äÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ô¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Íò¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£