【METAL GEAR SOLID　無線通信 蓄光缶バッジ】
10月 発売予定
価格：1回300円

　ブシロードは、カプセルトイ「METAL GEAR SOLID　無線通信 蓄光缶バッジ」を10月に発売する。価格は1回300円。

　本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID」にて無線通信画像をイメージした缶バッチ。ゲーム内グラフィックが再現され、蓄光によって暗闇で光る仕様となっている。

　種類は全8種。ソリッド・スネークをはじめ、ロイ・キャンベル、オタコンなどがラインナップする。

(C)Konami Digital Entertainment