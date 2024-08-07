カプセルトイ「METAL GEAR SOLID 無線通信 蓄光缶バッジ」が10月に発売蓄光によって暗闇で光る缶バッジ
【METAL GEAR SOLID 無線通信 蓄光缶バッジ】
10月 発売予定
価格：1回300円
10月 発売予定
価格：1回300円
ブシロードは、カプセルトイ「METAL GEAR SOLID 無線通信 蓄光缶バッジ」を10月に発売する。価格は1回300円。
本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID」にて無線通信画像をイメージした缶バッチ。ゲーム内グラフィックが再現され、蓄光によって暗闇で光る仕様となっている。
種類は全8種。ソリッド・スネークをはじめ、ロイ・キャンベル、オタコンなどがラインナップする。
💥METAL GEAR SOLID グッズ情報解禁💥- ブシロードクリエイティブ公式 (@bushi_creative) August 7, 2024
ステルスアクションゲーム「METAL GEAR SOLID」より、蓄光缶バッジが10月に販売決定🎉
かっこいい缶バッジの発売をお楽しみに😎
🧨無線通信 蓄光缶バッジhttps://t.co/DJU6oLWFsY#MetalGearSolid pic.twitter.com/l9QBnxpo7c
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