PLANTは2024年8月9日(金)にPLANT志摩店駐車場内に、同社7店舗目となる直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 志摩給油所」をオープンします。

PLANT GAS 志摩給油所

名称 :PLANT GAS 志摩給油所

所在地 :三重県志摩市磯部町穴川字土橋1175-1(PLANT志摩店 駐車場内)

開店日 :2024年8月9日(金)

営業時間:7:00〜20:00(年中無休)

取扱商品:セルフサービスによる「ガソリン※、灯油」

※レギュラー、ハイオクのみ(軽油は取り扱っておりません)洗車機併設

給油・洗車機は、現金及びクレジットカードが利用できます

PLANTは2024年8月9日(金)にPLANT志摩店駐車場内に、同社7店舗目となる直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 志摩給油所」をオープン!

給油所は4レーンを備え、全てのレーンが左右給油口いずれにも対応できるようにロングホースを採用し、待ち時間短縮を図っています。

■オープン記念特典

今回のオープンを記念し、以下の記念特典を準備されています。

記念特典1. オープン記念特価:ガソリン価格は当日発表します

(ホームぺージ・PLANTアプリ・志摩店公式LINEにて発表しました)

記念特典2. PLANTアプリでガソリン・灯油価格2円/L引き

(8/9(金)〜8/31(土))

記念特典3. PLANTカードなら洗車がお得!通常30%OFF→50%OFF

(8/9(金)〜8/31(土))

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープン記念特典も!PLANT GAS 志摩給油所 appeared first on Dtimes.