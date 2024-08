ヘッドホン本来の音質と自然な装着感実現！フィフティスクエア「mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」

フィフティスクエアは、ヘッドホンのイヤーパッド部分だけをカバーする、「mimimamo(R) (ミミマモ)ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」を2024年8月8日からAmazonで先行発売します。

フィフティスクエア「mimimamo(R) (ミミマモ)ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」

名称 : mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー

レギュラーサイズ

発売日 : 2024年8月8日

価格 : オープン

パッケージ内容: カバー2枚、アジャストバンド2本、取扱説明書

カラー : ブラック、ホワイト 計2色

販売店 : Amazon他

特設サイト :

https://mimimamo.com/special_ultra_fit_earpad_cover.html

フィフティスクエアは、ヘッドホンのイヤーパッド部分だけをカバーする、「mimimamo(R) (ミミマモ)ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」を2024年8月8日からAmazonで先行発売。

その他の各店舗での販売は8月後半から開始する予定です。

従来の「mimimamo(R) スーパーストレッチ・ヘッドホンカバー」は、ヘッドホンの耳に当たる部分をすべてカバーしていました。

これにより、イヤーパッドやドライバー(音の出る部分)などを丸ごと保護することができるメリットがある一方、ドライバーをカバーで覆うことによる音質への影響や、オーバーイヤー型ヘッドホンにおいては、カバーが耳に当たることによる違和感などの問題がありました。

今回の「mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」では、イヤーパッドの部分だけをカバーする構造になっているため、ドライバーをカバーすることがなく、ヘッドホン本来の音質と自然な装着感が得られます。

「mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」は、究極のイヤーパッドカバーを目指して、2016年から開発を開始し、8年の開発期間をかけてようやく発売することができました。

様々な大きさや形状のイヤーパッドにピッタリとフィットさせるため、独自に開発した構造を採用しています。

(特許取得済み)

〜 mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー 特設サイト 〜

【「mimimamo(R) ウルトラフィット・イヤーパッドカバー」の特長】

1. イヤーパッドの保護や修理に最適

イヤーパッドだけをカバーできるため、音質への影響を心配する必要がなく、自然な装着感が得られます。

大切にしたいイヤーパッドの保護や、傷んでしまったイヤーパッドの修理に使えます。

2. 特許取得の独自構造でイヤーパッドにピッタリとフィット

特許取得の独自構造と抜群の伸縮性により、様々な形状や大きさのオーバーイヤー型ヘッドホンのイヤーパッドにピッタリとフィットします。

さらに、カバーと内側のアジャストバンドを分離する構造により、イヤーパッド付近にあるボタンや充電端子などを避けて、イヤーパッド部分だけを覆うように調整することもできます(うまく装着できないヘッドホンもあります)。

3.縫い目がなく優しい肌触りのカバー

カバーは一体成型のため縫い目による凹凸がなく、吸水性に優れたやさしい肌触りの編地により、ヘッドホン装着時の汗や蒸れの不快感を軽減し、快適な装着感が提供されます。

