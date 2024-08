PS5/PS4版「アークランナー」2024年11月28日(木)発売決定!! サイバーパンクな世界観の中を進むローグライトTPSアクション

PlayStation5、PlayStation4に向けサイバーパンク風ローグライトアクション「アークランナー」が、2024年11月28日(木)に発売されることが決定し、本日より全国の取扱店にて予約受付が開始された。あわせて、トレーラー第1弾も公開された。

「アークランナー」はサイバーパンクな世界観の中を進むローグライトTPSアクションゲーム。

主人公はメタウィルスに浸食されて暴走したAIを停止させるため、襲い来る敵対勢力のロボットを倒しながら、ステーションコアを目指す。

オンラインプレイでは最大3名までの仲間と協力プレイが可能。仲間と共闘して、巨大な宇宙ステーション「アーク」を救え!!

【繰り返し戦うほど強くなるゲーム性に注目!】

■トレーラー第1弾

シンプルだがアークランナーの基本的な流れを見ることができる、スタイリッシュなトレーラーが公開された。

繰り返しプレイするほど、キャラクターの能力もプレイヤー自身の腕も磨かれていく。登場する銃も豊富にあり、やり込むほどに楽しさも増していく内容となっている。

【好みの操作キャラクターを選んで戦闘開始!】

プレイアブルキャラクターは3種類。体力が高く遠・近距離戦闘に優れたオールラウンダーな「戦士」。ステルス状態からの斬撃による近距離攻撃を得意とする「忍者」。ハッキングを駆使する侵入と破壊工作のスペシャリスト「ハッカー」から選択可能。それぞれ強力な固有アビリティを持っているので、自身のプレイスタイルに合ったキャラクターを選び、襲い来る敵を撃退しつつ進もう。

【タイトル情報】

■「アークランナー」

対象機種:PlayStation5 / PlayStation4

発売日:2024年11月28日(木)

価格:

パッケージ:3,850円(税込)

ダウンロード:3,500円(税込)

ジャンル:アクション

プレイ人数:オフライン:1人 オンライン:1〜3人

CERO:B(12歳以上対象)

発売元:株式会社オーイズミ・アミュージオ





公式サイト:https://www.o-amuzio.co.jp/games/arcrunner/

公式X(日本語):@oizumiamuzio(https://x.com/oizumiamuzio)



(C)2024. Developed by Trickjump Games Ltd. Published by PQube.

Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc. All rights reserved.

