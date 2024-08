「ゴジラ×コング 新たなる帝国」(UHD BD同梱3枚組)

ゴジラ70周年、そして“モンスター・ヴァース”シリーズ10周年に合わせて劇場公開された映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」のパッケージ版が10月16日に発売される。4K Ultra HD Blu-ray同梱のBD豪華版(3枚組)、BD通常版(2枚組)、DVD通常版(2枚組)の3形態を用意する。価格はBD豪華版が9,900円、BD通常版が6,050円、DVD通常版が4,950円。発売・販売元は東宝。

本作は、ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し、「GODZILLA ゴジラ」(2014)より展開してきたハリウッド版「ゴジラ」シリーズと、「キングコング:髑髏島の巨神」(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズの最新作。映画史上で最も有名な2大モンスターであるゴジラとコングが再び接触、壮絶なタイタンたちのバトルが繰り広げられる。監督はアダム・ウィンガード。

吹き替え版には、豪華キャストが集結。バーニー役は、前作から引き続いて歌舞伎俳優の尾上松也が担当。さらに今回初参戦のキャストとして、巨大生物専門の獣医師・トラッパー役に宮野真守、探査機ヒーヴのパイロット・ミケル役に空気階段の鈴木もぐら、そして秘密組織モナークの長官・ハンプトン役に真矢ミキらが本作で初参戦した。

他にも、「ゴジラ」シリーズと縁の深い、笠井信輔、坂本真綾、大塚明夫、立木文彦、田中美央、幸田夏穂、福山潤、内田真礼、高橋李依、三石琴乃などが参加している。

豪華版はアウターケース・デジパック仕様で、ブックレットを封入。同梱するUHD BD本編は、3層100GBディスクにDolby Vision映像を収録。音声はUHD BD/BD共通で、英Dolby Atmosのほか、英語・日本語吹替Dolby TrueHD 5.1chなど。アダム・ウィンガード(監督)、アレッサンドロ・オンガロ(ビジュアルエフェクト)、トム・ハモック(プロダクションデザイナー)、ジョシュ・シェファー(編集)らによるオーディオコメンタリーも収録する。

本編ディスクには予告編集、特典ディスクには「バーニーの世界」「最後の審判の日」「進化したゴジラ」「コングの旅」「地下空洞の怪獣たち」「地下空洞のビジュアル」「ピラミッドでの壮大な戦い」「タイタン、リオを破壊する」「無重力バトル」「ジアの進化 孤児から戦士へ」「クリエイション部」「大きな子供 アダム・ウィンガード」「アダム・ウィンガードの撮影現場ツアー」「ポータル基地から別世界へ」など、計約70分の映像特典を収めた。