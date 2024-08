クリスピー・クリーム・ドーナツに、ブランドを象徴するモチーフやカラーで彩ったオリジナルグッズが登場!

普段使いしやすいポーチと、クリスピー・クリーム・ドーナツのアイコンである「HOT LIGHT(ホットライト)」をモチーフにしたキーホルダーが発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「オリジナルグッズ」

発売日:2024年8月10日(土)

オンライン先行販売:2024年8月9日(金)

販売店舗:

札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店、sitatte sapporo店、船橋ららぽーと TOKYO-BAY店、そごう千葉店、越谷イオンレイクタウンkaze店、東京国際フォーラム店、丸井吉祥寺店、渋谷シネタワー店、北千住ルミネ店、Mercedes me Haneda Airport店、立川ルミネ店、八王子オクトーレ店、アトレ川崎店、ららテラス武蔵小杉店、THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA店、イオンモールナゴヤドーム前店、イオンモール大高店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、北心斎橋店、KUZUHA MALL店、ららぽーとEXPOCITY、ルクア大阪、ららぽーと甲子園店、クリスピー・クリーム・ドーナツ オンラインショップ

クリスピー・クリーム・ドーナツが、ブランドを象徴するモチーフやカラーで彩ったグッズを販売。

トレンドカラーのレッドを使ったポーチとキーホルダーが展開されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ クリアポーチ

価格: 1,980円(税込)

様々な用途に使える便利なポーチ。

マチ付きのため、幅のある小物も収納することが可能です。

透明な窓で中身が見えるため、お気に入りのアイテムをかわいく収納して持ち運ぶこともできます。

カバンなどに取り付けることができるチェーン付きなのも嬉しいポイント。

ブランドカラーのレッドでポップに彩った、オリジナルグッズです。

クリスピー・クリーム・ドーナツ アクリルキーホルダー(ホットライト)

価格:各980円(税込)

カラー:レッド・クリア

クリスピー・クリーム・ドーナツのアイコンである「HOT LIGHT(ホットライト)」をモチーフにしたキーホルダー。

HOT LIGHTは、できたてのオリジナル・グレーズドが食べられることをお知らせする合図として使われています。

カラーはレッドとクリアの2色展開。

個性が光るネオンサイン風デザインはバッグや小物のアクセントになります。

ブランドを象徴するモチーフやカラーで彩ったデザインのポーチとキーホルダー。

クリスピー・クリーム・ドーナツのオリジナルグッズは、2024年8月10日(土)より一部店舗にて発売です☆

※なくなり次第終了となります

