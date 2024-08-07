¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¡£Ã£ÍÈó¸ø³«¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¸ÀµÚ¡ÖºÇ½é¤«¤é»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡¡£Ó£í£é£ì£å¡Á¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¡Ê´û¤Ëºï½ü¡Ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢±ê¾å¡££µÆü¤Ë¤Ï£Ø¤Ç¼ÕºáÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö£Ç£ï£ï£ç£ì£å¡¡£Ð£é£ø£å£ì¡×¤Î£Ã£ÍÆ°²è¤¬Èó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢£µÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Å´Ü¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤Ò¤É¤¤Åê¹Æ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥á¸ý¤ò»È¤¦¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¡Ê£Ã£Í¤Ê¤É¤Ë¡Ë»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»È¤¦Â¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£