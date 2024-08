2024年に入りNO MATTER LIVE(Zepp札幌)やAVEST(代々木第一体育館)のOAに抜擢されるなど注目度があがっているWHISPER OUT LOUD。先日もSATANIC CARNIVALに出演し話題となっている。

先行シングルとして配信された『You are Mine』も収録のNEW EP『ECHOES』がリリースされたのに続き、『Talking To Myself』のミュージックビデオを8月6日に配信した。

WHISPER OUT LOUD - Talking To Myself (Official Music Video) (YouTube)

https://youtu.be/zy0tbDO34MI



東京を拠点に活動するオルタナティブR&B・ロックバンドWHISPER OUT LOUDの新作EP『ECHOES』。

バンドとして少しづつ成長していく中で、自分たちの発信する音楽を受け取ってくれる人の感情や想いに気づき、「日々の繰り返しの中に自分たちの音楽が響いていてほしい」というテーマとともに、その反響がより大きく、広くこだましていく未来をイメージをしている。

また、EPリリースに伴いバンド初のワンマンライブが9月21日(土)渋谷CYCLONEにて開催されることが決定している。

『ECHOES』収録曲

1. Face My Fate

2. Find Me

3. Talking To Myself

4. Take Control

5. You are Mine

6. By Your Side

WHISPER OUT LOUDオフィシャルウェブサイト

https://whisperoutloud.jp/

(執筆者: gallagherbros)