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気象台は、午後3時40分に、大雨警報（土砂災害）を南会津町、西会津町、会津坂下町に発表しました。また洪水警報を南会津町、会津坂下町、会津美里町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・南会津町、西会津町、会津坂下町に発表

中通り、会津では、7日夜のはじめ頃まで土砂災害に、7日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■郡山市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■郡山市湖南
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■須賀川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■喜多方市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■下郷町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■南会津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒

□洪水警報【発表】
　7日夕方に警戒

■北塩原村
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■西会津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒

■磐梯町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■猪苗代町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　7日夕方に警戒

■会津坂下町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　7日夕方に警戒

■会津美里町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　7日夕方に警戒