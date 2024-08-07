【大雨警報】福島県・南会津町、西会津町、会津坂下町に発表
気象台は、午後3時40分に、大雨警報（土砂災害）を南会津町、西会津町、会津坂下町に発表しました。また洪水警報を南会津町、会津坂下町、会津美里町に発表しました。
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中通り、会津では、7日夜のはじめ頃まで土砂災害に、7日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
7日夕方に警戒
■郡山市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■郡山市湖南
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■須賀川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■喜多方市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■下郷町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■南会津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
□洪水警報【発表】
7日夕方に警戒
■北塩原村
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■西会津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
■磐梯町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■猪苗代町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
7日夕方に警戒
■会津坂下町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
7日夕方に警戒
■会津美里町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日夕方に警戒