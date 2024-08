米NVM Express, Inc.は8月6日(現地時間)、3つの新しい仕様と8つの更新された仕様を含む「NVM Express 2.1」をリリースした。後方互換を維持したまま複数の新機能が統合されている。NVM Express 2.1仕様がリリース - 高速ストレージ技術のスタンダードとして継続成長「NVMe技術は当初単一のPCIe SSD向けに始まったとしながらも、今では複数のコマンドセットを含む約12の仕様に成長した」と言及。NVMe Boot仕様、Subsystem Local Memoryコマンドセット、Computational Programsコマンドセットが追加され、NVMe 2.1 Base仕様、Command Set仕様 (NVM Command Set、ZNS Command Set、Key Value Command Set)、トランスポート仕様 (PCIe Transport、Fibre Channel Transport、RDMA Transport、TCP Transport)、およびNVMe Management Interface仕様が更新されている。

○主な新機能NVMサブシステム間でのPCIe NVMeコントローラのライブマイグレーションが可能にエコシステムの統合を簡素化し、以前のNVMe仕様との後方互換性を持つSSD用の新しいホスト指向のデータ配置一部のホスト処理をNVMeストレージデバイスにオフロードするためのサポートNVMe over Fabrics (NVMe-oF) 用のネットワークブートメカニズムNVMe over Fabrics ゾーニングのサポート暗号化キーのホスト管理とKey Per I/Oによるきめ細かな暗号化の提供TLS 1.3のサポート、DH-HMAC-CHAPの集中型認証検証エンティティ、サニタイズ後のメディア検証などのセキュリティ強化高可用性アウトオブバンド管理、I3C経由の管理、アウトオブバンド管理非同期イベント、基礎となるNVMサブシステム物理リソースからのエクスポートNVMサブシステムの動的作成のサポートを含む管理機能強化