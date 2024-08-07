明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・閣議

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，パーソルＨＤ<2181>，サントリＢＦ<2587>，ネクソン<3659>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，エアウォータ<4088>，花王<4452>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，関西ペ<4613>，トレンド<4704>，太平洋セメ<5233>，フジクラ<5803>，リクルート<6098>，アマダ<6113>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，コクサイエレ<6525>，堀場製<6856>，ホトニクス<6965>，ニコン<7731>，バンナムＨＤ<7832>，大日印<7912>，東エレク<8035>，菱地所<8802>，東建物<8804>，住友不<8830>，東急<9005>，ＴＢＳＨＤ<9401>ほか



出所：MINKABU PRESS