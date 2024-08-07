【お盆の渋滞予測2024】45キロの渋滞も！8月8日～18日 いつ、どこで、何キロ混む？【NEXCO東日本・中日本・西日本・図解付き】
いよいよお盆シーズン、混雑するのが高速道路です。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。「どこが」「いつ」「何キロ渋滞するの？」8月8日～18日です。
【画像1～55】「いつ」「どこが」「どれくらい」混む？画像で分かりやすく見る
なお、今年のピークはNEXCO西日本管内は
・下り 8月10日（土）～12日（月）
・上り 8月11日（日）～13日（火）が見込まれています。
また、NEXCO東日本は、下りが8月10日早朝に東北道で最大45ｋｍ、上りは8月12日夕方に関越道で最大40ｋｍの渋滞を予測していて、混雑する日や時間帯を避けた「分散利用」を呼び掛けています。
「渋滞予想」8月8日（木）はどこが混む？【東日本】
【画像①】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
8日は「どこで」「何時ごろ」渋滞が発生するか、【画像①】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉蓮田SA付近 15キロ
〈上り〉川口JCT付近 10キロ
□常磐道
〈上り〉三郷JCT付近 10キロ
□東京外環道
〈内回り〉川口東IC付近 15キロ
〈内回り〉新倉PA付近 10キロ
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 15キロ
〈上り〉国立府中IC付近 10キロ
〈上り〉高井戸出口付近20キロ
□圏央道
〈内回り〉狭山PA付近 10キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 20キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 15キロ
□京葉道
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
□東名
〈上り〉綾瀬ｽﾏｰﾄIC付近 20キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 15キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉府中BS付近 10キロ
〈下り〉相模湖IC付近 10キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 10キロ
〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10キロ
〈外回り〉久喜白岡JCT付近 10キロ
□東京外環道
〈外回り〉 川口東IC付近 15キロ
〈外回り〉 松戸IC付近 10キロ
□京葉道
〈下り〉貝塚IC付近 10キロ
□東名
〈下り〉綾瀬ｽﾏｰﾄIC付近 20キロ
〈上り〉東郷PA付近 10キロ
□小田原厚木道路
〈下り〉二宮IC付近 10キロ
□名神
〈上り〉大津IC付近 25キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
〈下り〉旧山科BS付近 25キロ
□京滋バイパス
〈上り〉宇治TN付近 15キロ
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
□第二神明道
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
□近畿道
〈上り〉門真IC付近 15キロ
〈下り〉東大阪南IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月8日（木）はどこが混む？【中部】
【画像②】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈東京方面〉東郷パーキングPA付近 10キロ
□名神
（上り）一の宮IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月8日はどこが混む？【関西】
【画像③】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈下り〉旧山科ＢＳ付近 25キロ
〈上り〉大津ＩＣ付近 25キロ
□近畿自動車道
〈下り〉東大阪南ＩＣ付近 10キロ
〈上り〉門真ＩＣ付近 15キロ
□京滋バイパス
〈下り〉宇治ＴＮ付近 10キロ
〈上り〉宇治ＴＮ付近 15キロ
□第二神明道路
〈上り〉伊川谷ＪＣＴ付近 10キロ
「渋滞予想」8月9日（金）はどこが混む？【東日本】
【画像④⑤】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東西日本ホームーページ）
□外環道
（外回り）川口東IC付近 15キロ
（外回り）松戸IC付近 10キロ
（内回り）川口東IC付近 15キロ
（内回り）新倉PA付近 10キロ
□東北道
〈下り〉岩槻IC付近 10キロ
〈下り〉上河内SA付近 15キロ
〈上り〉川口JCT付近 10キロ
□関越道
〈下り〉高坂SA付近 25キロ
〈上り〉鶴ヶ島JCT付近 15キロ
□京葉道
〈下り〉貝塚IC付近 10キロ
〈上り〉花輪IC付近 10キロ
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
□圏央道
〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 15キロ
〈外回り〉久喜白岡JCT 10キロ
〈外回り〉八王子JCT付近 20キロ
〈内回り〉狭山PA付近 10キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 25キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 15キロ
□東名
〈下り〉綾瀬ｽﾏｰﾄIC付近 25キロ
〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ
〈下り〉岡崎IC付近 10キロ
〈上り〉東郷PA付近 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 15キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
□小田原厚木道路
〈下り〉二宮IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉府中BS付近 10キロ
〈下り〉日野BS付近 20キロ
〈下り〉相模湖IC付近 20キロ
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
〈上り〉高井戸出口付近 20キロ
□東京湾アクアライン
海ほたるPA付近 10キロ
□東関東道
〈上り〉湾岸市川IC付近 10キロ
□名神
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月９日（金）はどこが混む？【中部】
【画像⑥】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈下り〉綾瀬ｽﾏｰﾄIC付近 25キロ
〈下り〉岡崎IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉府中BS付近 10キロ
〈下り〉日野BS付近 20キロ
〈下り〉相模湖IC付近 20キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 25キロ
□小田原厚木道路
〈下り〉二宮IC付近 10キロ
□伊勢湾岸道
弥富木曽岬IC付近道 10キロ
「渋滞予想」8月9日（金）はどこが混む？【関西】
【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本 関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈下り〉旧山科BS付近 30キロ
〈上り〉大津IC付近 15キロ
□中国自動車道
〈下り〉宝塚東TN付近 10キロ
□京滋バイパス
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
□近畿自動車道
〈上り〉門真IC付近 15キロ
□第二神明道路
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
「渋滞予想」8月9日（金）はどこが混む？【九州】
【画像⑨】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本 九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈上り〉
鳥栖JCT付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【東日本】
【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東西日本ホームーページ）
□東北道
〈下り〉羽生PA付近 40キロ
〈下り〉上河内SA付近 15キロ
〈下り〉矢板北PA 付近 45キロ
〈下り〉安達太良SA付近 15キロ
〈下り〉福島西IC付近 10キロ
〈下り〉大和IC付近 15キロ
□外環道
（外回り）三郷JCT付近 10 キロ
□常磐道
〈下り〉守谷SA付近 15キロ
〈下り〉土浦北IC付近 20キロ
〈下り〉日立中央IC付近 15キロ
〈下り〉ならはスマートIC付近 10キロ
□関越道
〈下り〉高坂SA付近 30キロ
〈下り〉嵐山PA付近 10キロ
〈下り〉藤岡JCT付近 10キロ
〈下り〉駒寄PA付近 10キロ
〈上り〉高坂SA付近 10キロ
□上信越道
〈下り〉甘楽PA付近 10キロ
□京葉道
〈下り〉貝塚IC付近 15キロ
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
□アクアライン
アクアTN付近 15キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 15キロ
□中央道
〈下り〉相模湖IC付近 40キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
〈上り〉国立府中IC付近 10キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
□東名
〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ
〈下り〉岡崎ＩC付近 15キロ
〈上り〉小牧JCT付近 10キロ
〈上り〉岡崎ＩC付近 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
□新東名
〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ
〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ
□名神
〈下り〉尾西BS付近 15キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□北陸道
〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中部】
【画像⑨】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ
〈下り〉岡崎IC付近 15キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
〈上り〉横山青葉IC 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ
〈上り〉岡崎IC付近 10キロ
□東名（名神）
〈上り〉小牧JCT付近 10キロ
□新東名
〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ
〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ
□名神
〈下り〉尾西BS付近 15キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉相模湖IC付近 40キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
〈上り〉国立府中IC付近 10キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
□北陸道
〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ
□東名阪道
〈下り〉鈴鹿IC付近 10キロ
□新名神
〈下り〉鈴鹿TN付近 10キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ
□伊勢湾岸道
〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ
〈上り〉豊田JCT付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【関西】
【画像⑩⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈下り〉旧山科BS付近 20キロ
〈上り〉大津IC 25キロ
□新名神高速道路
〈下り〉川西IC付近 15キロ
□山陽自動車道
〈下り〉増井山TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉相生TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈下り〉宝塚東TN付近 15キロ
□京都縦貫自動車道
〈上り〉新瑞穂TN付近 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
□京滋バイパス
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中国・四国】
【画像⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽自動車道
〈下り〉美ノ郷TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉入野TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉名越山TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【九州】
【画像⑫】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈下り〉神田TN付近 10キロ
〈下り〉筑紫野IC付近 20キロ
〈下り〉福岡IC付近 10キロ
□東九州自動車道
〈下り〉築城IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【東日本】
【画像⑬】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
【主な渋滞予測】
□東北道
〈上り〉上河内SA付近 10キロ
〈上り〉羽生PA付近 15キロ
〈下り〉羽生PA付近 35キロ
〈下り〉矢板北PA付近 35キロ
〈下り〉安達太良SA付近 10キロ
〈下り〉福島TN付近 10キロ
〈下り〉大和IC付近 10キロ
□常磐道
〈下り〉柏IC付近 10キロ
〈下り〉土浦北IC付近 20キロ
〈下り〉日立中央IC付近 10キロ
□関越道
〈上り〉高坂SA付近 25キロ
〈下り〉高坂SA付近 25キロ
〈下り〉藤岡JCT付近 10キロ
〈下り〉駒寄PA付近 10キロ
□外環道
〈内回り〉川口東IC付近 10キロ
□中央道
〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 25キロ
〈上り〉国立府中IC付近 15キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 25キロ
〈下り〉日野BS付近 15キロ
〈下り〉相模湖IC付近 20キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
□圏央道
〈内回り〉八王子JCT付近 20キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 10キロ
〈外回り〉八王子JCT付近 10キロ
〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10キロ
□京葉道
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
〈下り〉貝塚IC付近 15キロ
□東関東道
〈上り〉湾岸市川IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 10キロ
□東名道
〈上り〉都夫良野TN付近 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ
〈上り〉岡崎IC付近 10キロ
〈下り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ
〈下り〉秦野中井IC付近 35キロ
〈下り〉岡崎IC付近 10キロ
□横浜横須賀道路
〈上り〉朝比奈IC付近 10キロ
□上信越道
〈下り〉甘楽PA付近 10キロ
□東海北陸道
〈下り〉各務原TN付近 10キロ
□名神高速
〈下り〉一宮IC付近 10キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□北陸道
〈上り〉美川IC付近 10キロ
〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ
「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【中部】
【画像⑮】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈上り〉岡崎IC付近 10キロ
〈下り〉岡崎IC付近 10キロ
□東名阪道
〈下り〉鈴鹿IC付近 10キロ
□名神高速
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
〈下り〉一宮IC付近 10キロ
□伊勢湾岸道
〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ
□東海北陸道
〈下り〉各務原TN付近 10キロ
□北陸道
〈上り〉美川IC付近 10キロ
〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ
「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【関西】
【画像⑯⑰】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速
〈上り〉大津IC付近 15キロ
〈下り〉大津IC付近 20キロ
□新名神
〈下り〉大津IC付近 20キロ
〈下り〉川西IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
□第二京阪
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
□第二神明
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
□中国道
〈下り〉宝塚東TN付近 15キロ
□近畿道
〈下り〉松原IC付近 10キロ
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉舞子TN北坑口付近 10キロ
〈下り〉北淡IC付近 25キロ
□阪和道
〈上り〉高倉山TN付近 10キロ
〈下り〉松原IC付近 10キロ
□京都縦貫道
〈上り〉新瑞穂TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【中国・四国】
【画像⑱】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽道
〈下り〉名越山TN付近 10キロ
〈下り〉福山SA付近 10キロ
□西瀬戸道
〈上り〉向東BS付近 10キロ
□松山道
〈下り〉明神山TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【九州】
【画像⑲】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈上り〉鳥栖JCT 10キロ
〈下り〉八幡IC付近 10キロ
〈下り〉神田TN付近 15キロ
〈下り〉筑紫野ＩＣ先付近 25キロ
〈下り〉広川IC付近 10キロ
〈下り〉山川PA付近 10キロ
□東九州道
〈大分方面〉築城IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【東日本】
【画像⑳】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
【主な渋滞予測（20キロ以上）】
□東北道
〈上り〉西那須野塩原IC付近 20キロ
〈上り〉上河内SA付近 20キロ
〈上り〉加須IC付近 35キロ
〈下り〉久喜IC付近 25キロ
〈下り〉羽生PA付近 15キロ
〈下り〉上河内SA付近 20キロ
〈下り〉矢板北PA付近 20キロ
□関越道
〈上り〉駒寄PA付近 15キロ
〈上り〉高坂SA付近 40キロ
〈下り〉高坂SA付近 25キロ
□東京外環状
〈内回り〉川口東IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 15キロ
□東関東道
〈上り〉湾岸市川IC付近 10キロ
□常磐道
〈上り〉千代田石岡IC付近 15キロ
〈上り〉流山IC付近 20キロ
〈下り〉柏IC付近 10キロ
〈下り〉土浦北IC付近 15キロ
〈下り〉日立中央IC付近 10キロ
□京葉道
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
〈上り〉花輪IC付近 10キロ
〈下り〉貝塚IC付近 10キロ
□富津館山道路
〈上り〉富津金谷IC付近 10キロ
□中央道
〈上り〉双葉JCT付近 10キロ
〈上り〉笹子TN西坑口付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 30キロ
〈上り〉国立府中IC付近 15キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
〈下り〉日野BS付近 15キロ
〈下り〉相模湖IC付近 15キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
□圏央道
〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 10キロ
〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10キロ
□上信越道
〈上り〉甘楽PA付近 15キロ
〈上り〉藤岡JCT付近 10キロ
□長野道
〈上り〉みどり湖PA付近 15キロ
□東名道
〈上り〉都夫良野TN付近 15キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 25キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ
〈下り〉秦野中井IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【中部】
【画像㉒】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□名神
〈上り〉一宮IC付近 15キロ
〈上り〉岡崎IC付近 10キロ
□東名
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉土岐IC付近 20キロ
□東名阪道
〈上り〉亀山PAスマートIC付近 10キロ
□伊勢道
〈上り〉亀山PAスマートIC付近 10キロ
〈上り〉芸備IC付近 10キロ
□伊勢湾岸道
〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ
□北陸道
〈上り〉美川IC付近 10キロ
〈上り〉敦賀JCT付近 10キロ
〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【関西】
【画像㉓】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神
〈上り〉大津IC付近 15キロ
〈下り〉菩提寺PA付近 10キロ
〈下り〉旧山科BS付近 15キロ
□新名神
〈上り〉川西IC付近 10キロ
〈下り〉川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
□第二京阪
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
□中国道
〈上り〉宝塚西TN付近 10キロ
〈下り〉宝塚東TN付近 10キロ
□第二神明
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉舞子TN北坑口付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【中国・四国】
【画像㉔】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、中四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽道
〈上り〉八本松TN付近 10キロ
□西瀬戸道
〈上り〉向東BS付近 10キロ
□松山道
〈下り〉明神山TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【九州】
【画像㉕】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東九州道
〈下り〉築城IC付近 10キロ
□九州自動車道
〈上り〉広川IC付近 20キロ
〈下り〉見坂峠付近 15キロ
〈下り〉神田TN付近 10キロ
〈下り〉筑紫野IC付近 15キロ
〈下り〉広川IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【東日本】
【画像㉖】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉西那須野塩原IC付近 20km
〈上り〉上河内SA付近 20km
〈上り〉加須IC付近 30km
〈下り〉岩槻IC付近 10km
〈下り〉羽生PA付近 25km
〈下り〉矢坂北PA付近 25km
□常磐道
〈上り〉日立中央IC付近 10km
〈上り〉柏IC付近 15km
〈下り〉柏IC付近 10km
〈下り〉日立中央IC付近 10km
□関越道
〈上り〉駒寄PA付近 15km
〈上り〉高坂SA付近 35km
〈下り〉高坂SA付近 25km
□上信越道
〈上り〉甘楽PA付近 15km
□長野道
〈上り〉みどり湖PA付近 15km
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 30km
〈上り〉国立府中IC付近 10km
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
〈下り〉日野BS付近 15km
〈下り〉相模湖IC付近 10km
〈下り〉土岐IC付近 10km
□圏央道
〈内回り〉八王子JCT付近 15km
〈外回り〉八王子JCT付近 15km
〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10km
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 15km
「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【中部】
【画像㉗】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈上り〉都夫良野TN付近 15km
〈上り〉綾瀬SIC付近 25km
〈下り〉綾瀬SIC付近 20km
□名神
〈上り〉大津IC付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
□伊勢道
〈上り〉亀山PASIC付近 10km
□北陸道
〈上り〉美川IC付近 10km
〈下り〉能美根上SIC付近 10km
「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【関西】
【画像㉘】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□新名神
〈上り〉川西IC付近 10km
□名神
〈上り〉一宮IC付近 10km
〈下り〉旧山科BS付近 15km
〈下り〉善堤寺PA付近 10km
□京滋バイパス
〈下り〉宇治TN付近 10km
□第二神明
〈上り〉伊川谷JCT付近 10km
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉淡路IC付近 10km
〈上り〉舞子TN北坑口付近 10km
□中国道
〈上り〉宝塚西TN付近 10km
「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【九州】
【画像㉚】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州道
〈上り〉八幡IC付近 15km
〈上り〉基山IC付近 10km
〈上り〉広川IC付近 10km
〈下り〉筑紫野IC付近 10km
「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【東日本】
【画像31】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉西那須野塩原IC付近 25km
〈上り〉上河内SA付近 20km
〈上り〉加須IC付近 30km
〈下り〉矢坂北PA付近 15km
□常磐道
〈上り〉日立中央IC付近 20km
〈上り〉那珂IC付近 20km
〈上り〉柏IC付近 15km
□関越道
〈上り〉駒寄PA付近 15km
〈上り〉高坂SA付近 30km
〈下り〉高坂PA付近 15km
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 15km
□長野道
〈上り〉みどり湖PA付近 15km
□中央道
〈上り〉国立府中IC付近 10km
〈上り〉小仏TN付近 25km
〈下り〉日野BS付近 15km
〈下り〉土岐IC付近 10km
□東名
〈上り〉都夫良野TN付近 15km
〈上り〉綾瀬SIC付近 25km
〈上り〉岡崎IC付近 10km
〈下り〉綾瀬SIC付近 20km
「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【中部】
【画像32】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□北陸道
〈上り〉美川IC付近 10km
〈下り〉能美根上SIC付近 10km
□京滋バイパス
〈下り〉宇治TN付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
□伊勢道
〈上り〉松阪TN付近 10km
〈上り〉芸濃IC付近 15km
「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【関西】
【画像33】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□新名神
〈上り〉川西IC付近 10km
□名神
〈上り〉大津IC付近 10km
〈上り〉一宮IC付近 10km
〈下り〉善提寺PA付近 15km
〈下り〉旧山科BS付近 15km
「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【中国・四国】
【画像34】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽道
〈上り〉高山TN付近 10km
□中国道
〈上り〉宝塚西TN付近 10km
□松山道
〈上り〉袋口TN付近 10km
「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【九州】
【画像35】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州道
〈上り〉広川IC付近 10km
〈下り〉鳥栖JCT付近 10km
〈下り〉八幡IC付近 10km
「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【東日本】
【画像36】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉福島TN付近 15km
〈上り〉西那須野塩原IC 20km
〈上り〉上河内SA付近 15km
〈上り〉羽生PA付近 20km
□関越道
〈上り〉高坂SA付近 25km
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 20km
〈下り〉土岐IC付近 10km
「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【中部】
【画像37】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈下り〉綾瀬SIC付近 20km
□名神
〈上り〉大津IC付近 15km
〈下り〉大津IC付近 10km
□伊勢道
〈上り〉芸濃IC付近 15km
□北陸道
〈下り〉能美根上SIC付近 10km
「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【関西】
【画像38・39】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□新名神
〈上り〉大津IC付近 15km
〈下り〉大津IC付近 10km
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉淡路IC付近 20km
「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【中国・四国】
【画像40】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽道
〈上り〉高山TN付近 10km
□西瀬戸道
〈上り〉向島BS付近 10km
「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【九州】
【画像41】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州道
〈上り〉広川IC付近 15km
〈上り〉基山PA付近 15km
「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【東日本】
【画像42】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉古川IC付近 10km
□関越道
〈上り〉高坂SA付近 20km
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 20km
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 15km
□圏央道
〈下り〉八王子JCT付近 20km
□東名
〈下り〉綾瀬SIC付近 15km
「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【中部】
【画像43】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 20キロ
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【関西】
【画像44、45】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神
〈上り〉大津IC付近 15km
〈上り〉一宮付近 10km
□北陸道
〈下り〉能美根上SIC付近 10km
□東名阪道
〈上り〉長島IC付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
□中央道
〈下り〉土岐IC付近 10km
「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【中国・四国】
【画像46】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽道
〈上り〉高山TN付近 10km
□中国道
〈上り〉宝塚西TN付近 10km
「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【九州】
【画像47】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【東日本】
【画像48】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉上河内SA付近 15km
〈上り〉羽生PA付近 15km
□関越道
〈上り〉高坂PA付近 15km
〈下り〉高坂PA付近 15km
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 25km
〈下り〉日野BS付近 20km
〈下り〉相模湖IC 10km
□京葉道
〈下り〉貝塚IC 10km
□圏央道
〈内回り〉狭山PA付近 10km
〈内回り〉八王子JCT付近 15km
〈外回り〉八王子JCT 10km
□東京湾アクアライン
〈上り〉海ほたるPA付近 10km
「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【中部】
【画像49】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO中日本、中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈上り〉綾瀬SIC付近 20km
〈下り〉綾瀬SIC付近 20km
「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【関西】
【画像50】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神
〈上り〉大津IC付近 15km
〈上り〉一宮IC付近 10km
□東名阪道（伊勢道）
〈上り〉亀山PASIC付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
□京滋バイパス
〈上り〉宇治TN付近 10km
「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【九州】
【画像51】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州道
〈上り〉広川IC付近 10km
「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【東日本】
【画像52】は地図で一目でわかる、18日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉上河内SA付近 15km
□関越道
〈上り〉高坂SA付近 25km
□中央道
〈上り〉小仏TN付近 25km
〈上り〉国立府中IC付近 15km
〈下り〉日野BS付近 20km
〈下り〉相模湖IC付近 10km
□京葉道
〈上り〉穴川IC付近 10km
〈上り〉花輪IC付近 10km
□東名
〈上り〉都夫良野TN付近 15km
〈上り〉綾瀬SIC付近 15km
〈下り〉綾瀬SIC付近 15km
□名神
〈上り〉一宮IC付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【中部】
【画像53】は地図で一目でわかる、18日のNEXCO中日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□名神高速
〈上り〉一宮IC付近 10km
□伊勢湾岸道
〈上り〉飛鳥IC付近 10km
〈下り〉湾岸長島IC付近 10km
「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【関西】
□新名神高速
〈上り〉大山崎JCT付近 10km未満
〈上り〉鴨川東IC付近 10km未満
〈上り〉大津IC付近 10km未満
〈上り〉宇治東IC付近 10km未満
〈下り〉久御山淀JCT付近 10km未満
〈下り〉京都東IC付近 10km未満
□山陽道
〈上り〉西宮名塩IC付近 10km未満
□第二神明道路
〈上り〉深江IC付近 10km未満
〈下り〉摩耶IC付近 10km未満
〈下り〉垂水JCT付近 10km未満
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉淡路SA付近 10km未満
「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【九州】
□九州道
〈上り〉広川SA付近 10km未満