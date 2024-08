２種類から選べる！伊勢パールピアホテル「リトリート・プログラム」

伊勢パールピアホテルでは、この伊勢の地でしか感じることのできない開放感や神秘的なムードの中で、女性が自らの心身と真摯に向き合い、前向きに生きていくための本格的なリトリート・プログラムを年4回開催します。

伊勢パールピアホテルでは、この伊勢の地でしか感じることのできない開放感や神秘的なムードの中で、女性が自らの心身と真摯に向き合い、前向きに生きていくための本格的なリトリート・プログラムを年4回開催。

新しい命を育むための「ウェルネスリトリート ムスビ(R)」と、自分と向き合い、自分らしく、ありのままに生きていきたい女性のための「ウェルネスリトリート アマテラス(R)」の2種類。

世界に通用する本物のウェルネスリトリート2回目の開催は9月14日(土)より、実施します。

薬膳茶

夕食(コースの1品)

食材イメージ(1)

食材イメージ(2)

■プログラム概要

〇プログラム内容

・産婦人科医、中医師によるウェルネスカウンセリング後、滞在中のパーソナルプログラムが決定

・伊勢の食材をふんだんにつかった中医師による弁証施膳されたオリジナルの料理で、滞在中に脾胃の調子をととのえ、ゆるめて、あたためて、巡りのよい献立

・Yakuzen retreat(R)による4つの陰陽バランスによる呼吸法、self-writing, self-touching

・滞在中のYakuzen retreat(R)の薬膳茶

・癒しのウィスキング

・スウェディッシュ・マッサージ

・東洋医学(経脈)の発想をベースにしたオリジナルリフレクソロジー(ショートは除く)

・日々の朝ヨガ、夜のhealing ヨガ

・伊勢神宮外宮、内宮参拝

宇治橋からの景色

大浴場からの景観

ウィスキング

外気浴(2)

〇宿泊期間

2024年9月14日(土)より

〇予約開始日

2024年7月24日(水)〜8月24日(土)

〇プラン名

ウェルネスリトリート ムスビ(R)

オリジナルコース/ショートコース

ウェルネスリトリート アマテラス(R)

オリジナルコース/ショートコース

ムスビ_イメージ

アマテラス_イメージ

〇客室タイプ

スタンダードシングル/デラックスシングル

客室_スタンダードシングル

客室_デラックスシングル

〇料金(税込価格)

・ウェルネスリトリート ムスビ(R) オリジナルコース 宿泊・食事(朝食、夕食)・各プログラム込

9月14日(土)〜9月20日(金) 6泊7日 330,000円

・ウェルネスリトリート ムスビ(R) ショートコース 宿泊・食事(朝食、夕食)・各プログラム込

9月14日(土)〜9月17日(火) 3泊4日 198,000円

・ウェルネスリトリート アマテラス(R) オリジナルコース 宿泊・食事(朝食、夕食)・全プログラム込

9月14日(土)〜9月20日(金) 6泊7日 330,000円

・ウェルネスリトリート アマテラス(R) ショートコース 宿泊・食事(朝食、夕食)・全プログラム込

9月14日(土)〜9月17日(火) 3泊4日 198,000円

〇予約

伊勢パールピアホテル公式HP :

https://www.pearlpier.com/wellness/

または、お電話 TEL: 0596-26-1111

■施設概要

〈施設情報〉

「伊勢パールピアホテル」

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

