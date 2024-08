ZEROBASEONE、タイトル曲「GOOD SO BAD」のポスター公開…ヒットメーカーのKENZIEとタッグ

ZEROBASEONEが、グローバルヒットメーカーのKENZIEに会った。彼らは本日(7日)0時、公式SNSを通じて4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のタイトル曲のポスターを掲載した。公開されたタイトルポスター第1弾には、ニューアルバムのタイトル曲「GOOD SO BAD」と書かれている。ポスターには映写機、カセットテープなど、アルバム全般に関するオブジェが登場し、好奇心を刺激する。

特に、「GOOD SO BAD」の作詞・作曲にはプロデューサーのKENZIEをはじめ、KENZIE傘下の作曲チームkzlab(KENZIE・Andrew Choi・no2zcat・JSONG)が総出動した。KENZIEはこれまでトップクラスのK-POPアーティストのヒット曲を手掛けてきただけに、ZEROBASEONEとのシナジー(相乗効果)にも関心が集まっている。このようにZEROBASEONEは、アルバム名のムービングポスター、スケジューラーなどを順次掲載し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。タイトル曲のポスターに先立ち、公式SNSには「CINEMA PARADISE」のSEAT MAP「GUESS WHAT?」もアップロードされた。映画館の座席を予約する画面のようにデザインされたイメージには、アルバム収録曲のタイトルに対するヒントが盛り込まれており、グローバルファンも様々な推測をし、カムバック前から話題を集めている。「CINEMA PARADISE」は、ZEROBASEONEが5月に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」以来、約3ヶ月ぶりにリリースするアルバムだ。彼らは過去3枚のアルバムを通じて運命的な出会いの後、一目惚れした青春3部作を成功的に描いたことに続き、「CINEMA PARADISE」を通じて映画のような物語を始める。これまで発売した3枚のアルバムが、いずれも発売からわずか1日で「ミリオンセラー」を達成した彼らが新たに築いていくK-POPの歴史に関心が集まっている。ZEROBASEONEは26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」を発売する。