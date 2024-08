乃木坂46ニューシングル「チートデイ」特典映像の収録内容が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■乃木坂46『35thSG アンダーライブ』のライブ映像がニューシングル各形態に収録決定!

乃木坂46が、8月21日にリリースする36thシングル「チートデイ」の特典映像の内容が発表された。

これは乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開になったもので、2024年6月に開催された『35thSG アンダーライブ』のライブ映像が各形態に収録される。

4期生・筒井あやめが座長を務めた公演で、熱狂の渦に包まれた3日間から抜粋された楽曲と、アンダーメンバー全員のインタビューも収録される。CDの全貌が少しずつ明らかになっており、発売が待たれる。

乃木坂46は、現在全国ドーム&スタジアムツアー『真夏の全国ツアー2024』を開催中で、バンテリンドームナゴヤ公演とファイナルの聖地・明治神宮野球場公演を控えている。新曲が、各公演をどのように彩るのかにも期待が高まる。

■「チートデイ」収録曲/特典映像

Type-A

DISC1

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 落とし物(36thアンダーメンバー)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 落とし物 -off vocal ver.-

DISC2

35thSG アンダーライブ

1.ジャンピングジョーカーフラッシュ(DAY1)

2.バンドエイド剥がすような別れ方(DAY1)

3.自惚れビーチ(DAY1)

ライブ直前インタビュー集1

Type-B

DISC1

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 君にDitto(五百城茉央、奥田いろは、川崎桜(「崎」は、たつさきが正式表記)、筒井あやめ、弓木奈於)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 君にDitto -off vocal ver.-

DISC2

35thSG アンダーライブ

1.思い出が止まらなくなる(DAY1)

2.あの日 僕は咄嗟に嘘をついた(DAY1)

3.嫉妬の権利(DAY1)

4.不等号(DAY1)

ライブ直前インタビュー集2

Type-C

DISC1

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 懐かない仔猫(池田瑛紗、一ノ瀬美空、小川彩、菅原咲月、田村真佑)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

M6:懐かない仔猫 -off vocal ver.-

DISC2

35thSG アンダーライブ

1.日常(DAY2)

2.Hard to say(DAY2)

3.さざ波は戻らない(DAY2)

4.踏んでしまった(DAY2)

ライブ直前インタビュー集3

Type-D

DISC1

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. Keep in touch(佐藤楓、冨里奈央、中西アルノ、林瑠奈、松尾美佑)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. Keep in touch -off vocal ver.-

DISC2

1.Actually…(DAY3)

2.夜明けまで強がらなくてもいい(DAY3)

3.車道側(DAY3)

4.ジャンピングジョーカーフラッシュ(DAY3・Wアンコール)

ライブ直前・直後インタビュー集4

通常盤

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 熱狂の捌け口(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 熱狂の捌け口 -off vocal ver.-

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「チートデイ」

「チートデイ」特設サイト

https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/36th_single

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/