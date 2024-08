サンリオによる、公式とファンがつながる創作プラットフォームを開発!

クリエイターが安心して“ファン創作活動”が楽しめる「Charaforio(キャラフォリオ)」が公開されました☆

サンリオ 創作活動のプラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」

公開:2024年8月7日(水)

Charaforio公式サイトURL:https://charaforio.com

サンリオが、クリエイター支援のための新規事業として、公式(IPホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」を開発、公開しました!

「創作プラットフォーム」とは、イラストや小説・漫画などの創作作品の投稿・閲覧ができるサービス。

今回サンリオがリリースした「Charaforio」は、企業や個人が自身の保有するシリーズ作品をIPとして登録し、クリエイターがそこで定められたルールを守って“ファン創作活動”を楽しむことで一緒にIPを盛り上げるプラットフォームです。

IPホルダーである企業や個人は、「Charaforio」上でIPごとに個別のページ(IPページ)を作成し、“ファン創作活動”のガイドラインを公開。

リリース時には、「P丸様。」「イケメンシリーズ」「VEE」や、サンリオの「SHOW BY ROCK!!」「にゃんたじあ!」など企業のIPや、VTuberをはじめとする個人のIPが参画します。

クリエイターは“ファン創作ガイドライン”を参照しながら“ファン創作活動”を行うことができ、IPページにはガイドラインに則った作品のみが一覧化されるため、クリエイターやファンが安心して利用できることが特徴です。

クリエイターのユーザーページには、プロフィールや投稿作品、作品の制作請負条件を記載でき、メッセージ機能を使ってIPホルダーが作品制作を依頼できたり、クリエイター同士でコラボレーションを企画できるなど、クリエイターの活動を支援する機能が備わっています。

なお、リリース時には、イラストの投稿のみが可能です。

また、「Charaforio」では定期的な創作イベントの実施も予定されています。

この新規事業「Charaforio」は、60年以上に渡りIPホルダーとしてグローバルでビジネスを展開してきたサンリオが、「クリエイターの露出や仕事獲得の支援を行い、共にまだ見ぬエンターテイメントを創出していきたい」という思いから開発。

その実現のため、「Charaforio」上で仕事の報酬の授受が完結する受発注機能や、“ファン創作作品”から派生した収益をIPホルダーとクリエイターに還元する仕組みなど、今後も様々な機能を実装予定です。

「Charaforio」の名前は、Character(キャラクター)、Portfolio(ポートフォリオ)、Sanrio(サンリオ)の3つを組み合わせて名づけられました。

※IPとは、知的財産権(Intellectual Property)の略語で、一般的に、作品とその作品に付随する権利を指します。Charaforioでは、IPの本来の定義をベースに、「オリジナルのシリーズ作品」を1つのIPとして扱います

※あくまでIPページのあるIPのみがファン創作の対象となります。全てのサンリオのIPが、ファン創作の対象となるわけではありません

「Charaforio」の主な機能

「Charaforio」には、安心して創作活動を楽しめる場を提供するため、さまざまな機能が備わっています。

“ファン創作作品”やIP情報が集約される「IPページ」

IPホルダーは、企業/個人に関わらず、創作活動を認めるIPについて、IPごとにIPページを作成可能。

IPページには、IPの世界観等の設定の詳細や、“ファン創作活動”のガイドラインを掲載することができます。

また、そのガイドラインに則って投稿された“ファン創作作品”がこのページに集約されます。

ポートフォリオ代わりになる「ユーザーページ」

作品を投稿するクリエイターは、ユーザーページにプロフィールや投稿作品、作品の制作請負条件などを集約できるのも魅力。

また、各IPのガイドラインに則った作品が一覧として表示されるため、自身のポートフォリオとして活用することができます。

コラボレーションのハードルを下げる「いつかコラボしたいボタン」

「いつかコラボしたいボタン」は、気軽なコラボレーション機会の創出を目的としたボタン。

IPホルダーがクリエイターとコラボレーションしたい場合や、作品を投稿するクリエイター同士でコラボレーションしたい場合に、ボタンを押すことで相手に意思表示ができます。

コラボレーションや案件依頼の連絡に使用できる「メッセージ機能」

IPホルダーからクリエイターに連絡する場合と、の「いつかコラボしたいボタン」を相互に押し合っている場合のみ連絡ができます。

2024年12月には、「Charaforio」上で金銭の授受が完結する受発注機能も追加実装予定です。

クリエイターの創作作品が公式に採用されるチャンス!「公認コラボ機能」

クリエイターが「公認コラボを許可する」にフラグを立てて“ファン創作作品”を投稿した場合、IPホルダーは、「公認コラボボタン」を押すことで、投稿作品をYouTubeでのサムネ利用など無償利用の範囲で面倒な確認なく使用することができます。

公認コラボボタンが押された作品には、公認コラボマークがつきます。

ファンと一緒にIPを盛り上げる「イベント」

「Charaforio」では、投票型、コンテスト型、達成型の3種類のイベントを実施可能で、クリエイターとファンが一緒になって創作活動を楽しむ場を提供。

中でも投票型イベントは、作品とコメント投稿によって投票先を応援することができ、それらについたファンからの「いいね」の数がイベント結果に影響を与えます。

「P丸様。」「イケメンシリーズ」、「SHOW BY ROCK!!」など約90の人気IPが初期参画

P丸様。

リリース時には、YouTubeやTikTok等の動画投稿サイトで活動中のマルチエンターテイナー「P丸様。」や

イケメン戦国

サイバードの「イケメンシリーズ」、

SHOW BY ROCK!!

サンリオの「SHOW BY ROCK!!」、

にゃんたじあ!

サンリオ×ClaNによるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ!」、

VEE

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」などの人気IPが「Charaforio」に参画しています。

参画IPは今後も続々追加予定で、ゲーム系IPや日本/海外のVTuber、個人で制作しているIP、歌い手/ゲーム実況者等の活動者など、様々なジャンルのIPが参画が期待されます☆

サンリオ「Charaforio」開発責任者 事業戦略本部 執行役員 デジタル事業開発部担当 茺粼皓介氏よりコメント

日本には世界に誇れるエンタメコンテンツがたくさんあり、またクリエイターによる“ファン創作活動”も非常に盛んに行われております。

とはいえ、エンタメコンテンツを世界に届け、グローバルで”ファン創作活動“を盛り上げていく上では、権利処理などの課題があることも事実です。

技術革新に伴い、個人のクリエイターの存在感がますます高まりつつある中、サンリオは、IPホルダー、クリエイター、ファンが「みんななかよく」コンテンツを楽しむ文化を創ることに貢献できればと考えております。

「Charaforio」初のイベント「次に来る新人VTuber大投票!〜国内編〜 」

開催日:2024年8月13日(火)〜

「Charaforio」上で初となるイベント「次に来る新人VTuber大投票!〜国内編〜」を開催!

YouTubeチャンネル登録者数5万人以下の新人VTuberを対象とした投票型イベントで、最優秀賞に選ばれたVTuberには、3Dモデル制作支援と次回の「SANRIO Virtual Festival」への出演機会が得られます。

コミックマーケット104に「Charaforio」の出展が決定

2024年8月11日(日・祝)・12日(月・休)に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット104」

コミックマーケット104に「Charaforio」が出展されます。

公式とファンがつながりやすくなる、サンリオによる新たな創作プラットフォーム!

「Charaforio(キャラフォリオ)」は、2024年8月7日(水)より公開です。

