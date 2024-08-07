¸ø¼°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¡¢¸ø¼°¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³«È¯¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ù
¥µ¥ó¥ê¥ª ÁÏºî³èÆ°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×
¸ø³«¡§2024Ç¯8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
Charaforio¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://charaforio.com
¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¡ÊIP¥Û¥ë¥À¡¼¡Ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×¤ò³«È¯¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¾®Àâ¡¦Ì¡²è¤Ê¤É¤ÎÁÏºîºîÉÊ¤ÎÅê¹Æ¡¦±ÜÍ÷¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
º£²ó¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖCharaforio¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¼«¿È¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤òIP¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤½¤³¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç°ì½ï¤ËIP¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
IP¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ï¡¢¡ÖCharaforio¡×¾å¤ÇIP¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥Ú¡¼¥¸(IP¥Ú¡¼¥¸)¤òºîÀ®¤·¡¢¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖP´ÝÍÍ¡£¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÖVEE¡×¤ä¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡ÖSHOW BY ROCK!!¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ê¤É´ë¶È¤ÎIP¤ä¡¢VTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÎIP¤¬»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡É¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢IP¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¤ß¤¬°ìÍ÷²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤äÅê¹ÆºîÉÊ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ©ºîÀÁÉé¾ò·ï¤òµºÜ¤Ç¤¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆIP¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ºîÉÊÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Æ±»Î¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅê¹Æ¤Î¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖCharaforio¡×¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤ÊÁÏºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·µ¬»ö¶È¡ÖCharaforio¡×¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êIP¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÏª½Ð¤ä»Å»ö³ÍÆÀ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¦¤Ë¤Þ¤À¸«¤Ì¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³«È¯¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖCharaforio¡×¾å¤Ç»Å»ö¤ÎÊó½·¤Î¼ø¼õ¤¬´°·ë¤¹¤ë¼õÈ¯Ãíµ¡Ç½¤ä¡¢¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºîºîÉÊ¡É¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¼ý±×¤òIP¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖCharaforio¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Character(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼)¡¢Portfolio(¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª)¡¢Sanrio(¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Î3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨IP¤È¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢(Intellectual Property)¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ºîÉÊ¤È¤½¤ÎºîÉÊ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Charaforio¤Ç¤Ï¡¢IP¤ÎËÜÍè¤ÎÄêµÁ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡×¤ò1¤Ä¤ÎIP¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤ÇIP¥Ú¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëIP¤Î¤ß¤¬¥Õ¥¡¥óÁÏºî¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎIP¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÁÏºî¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÖCharaforio¡×¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¡ÖCharaforio¡×¤Ë¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºîºîÉÊ¡É¤äIP¾ðÊó¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡ÖIP¥Ú¡¼¥¸¡×
IP¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢´ë¶È/¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÇ§¤á¤ëIP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢IP¤´¤È¤ËIP¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®²ÄÇ½¡£
IP¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢IP¤ÎÀ¤³¦´ÑÅù¤ÎÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂ§¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºîºîÉÊ¡É¤¬¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ú¡¼¥¸¡×
ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤äÅê¹ÆºîÉÊ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ©ºîÀÁÉé¾ò·ï¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆIP¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬°ìÍ÷¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¥Ü¥¿¥ó¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ü¥¿¥ó¡£
IP¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Æ±»Î¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Ë°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°Æ·ï°ÍÍê¤ÎÏ¢Íí¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¡×
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°Æ·ï°ÍÍê¤ÎÏ¢Íí¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¡×
IP¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¾ì¹ç¤È¡¢£¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÁê¸ß¤Ë²¡¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCharaforio¡×¾å¤Ç¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤¬´°·ë¤¹¤ë¼õÈ¯Ãíµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¼ÂÁõÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁÏºîºîÉÊ¤¬¸ø¼°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ö¸øÇ§¥³¥é¥Üµ¡Ç½¡×
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö¸øÇ§¥³¥é¥Ü¤òµö²Ä¤¹¤ë¡×¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÎ©¤Æ¤Æ¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºîºîÉÊ¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢IP¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¡Ö¸øÇ§¥³¥é¥Ü¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åê¹ÆºîÉÊ¤òYouTube¤Ç¤Î¥µ¥à¥ÍÍøÍÑ¤Ê¤ÉÌµ½þÍøÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÌÌÅÝ¤Ê³ÎÇ§¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸øÇ§¥³¥é¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸øÇ§¥³¥é¥Ü¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËIP¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡ÖCharaforio¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼·¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·¿¡¢Ã£À®·¿¤Î3¼ïÎà¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤òÄó¶¡¡£
Ãæ¤Ç¤âÅêÉ¼·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤È¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅêÉ¼Àè¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ÖP´ÝÍÍ¡£¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¡ÖSHOW BY ROCK!!¡×¤Ê¤ÉÌó90¤Î¿Íµ¤IP¤¬½é´ü»²²è
P´ÝÍÍ¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤äTikTokÅù¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡ÖP´ÝÍÍ¡£¡×¤ä
¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥É¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢
SHOW BY ROCK!!
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡ÖSHOW BY ROCK!!¡×¡¢
¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª
¥µ¥ó¥ê¥ª¡ßClaN¤Ë¤è¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¡¢
VEE
Sony Music¤Ë¤è¤ë¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®&¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVEE¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤IP¤¬¡ÖCharaforio¡×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²èIP¤Ïº£¸å¤âÂ³¡¹ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à·ÏIP¤äÆüËÜ/³¤³°¤ÎVTuber¡¢¸Ä¿Í¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëIP¡¢²Î¤¤¼ê/¥²¡¼¥à¼Â¶·¼ÔÅù¤Î³èÆ°¼Ô¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎIP¤¬»²²è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÖCharaforio¡×³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¡»ö¶ÈÀïÎ¬ËÜÉô¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È³«È¯ÉôÃ´Åö¡¡茺粼â«²ð»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡È¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡É¤âÈó¾ï¤ËÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¡É¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¡È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢¸¢Íø½èÍý¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢IP¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCharaforio¡×½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡¤ËÍè¤ë¿·¿ÍVTuberÂçÅêÉ¼¡ª¡Á¹ñÆâÊÔ¡Á ¡×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯8·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á
¡ÖCharaforio¡×¾å¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡¤ËÍè¤ë¿·¿ÍVTuberÂçÅêÉ¼¡ª¡Á¹ñÆâÊÔ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿Í°Ê²¼¤Î¿·¿ÍVTuber¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÅêÉ¼·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿VTuber¤Ë¤Ï¡¢3D¥â¥Ç¥ëÀ©ºî»Ù±ç¤È¼¡²ó¤Î¡ÖSANRIO Virtual Festival¡×¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¤Ë¡ÖCharaforio¡×¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê
2024Ç¯8·î11Æü(Æü¡¦½Ë)¡¦12Æü(·î¡¦µÙ)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¡×
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¤Ë¡ÖCharaforio¡×¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ª
¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×¤Ï¡¢2024Ç¯8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹¡£
©¡Ç24 SANRIO Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸ø¼°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÁÏºî³èÆ°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡× appeared first on Dtimes.