低消費電力IoTデバイスに最適！ウィンボンド・エレクトロニクス「W25N01KW」

ウィンボンド・エレクトロニクスは、1Gビット 1.8V QspiNANDフラッシュメモリW25N01KWを発表しました。

ウィンボンド・エレクトロニクスは、1Gビット 1.8V QspiNANDフラッシュメモリW25N01KWを発表。

この新しい製品は、低待機電力、小型パッケージ、高速ブートとインスタント・オンをサポートする連続読み出しモードにより、ウェアラブル機器やバッテリー駆動のIoT機器からの高まる要求に応えるよう設計されています。

W25N01KWは、連続読み出しモードとシーケンシャル読み出しモードの両方で最大52Mバイト/秒を達成可能です。

これにより、高速ブートとインスタント・オンに対応することで、エネルギー効率が向上し、バッテリー駆動機器の動作時間が延長されます。

また、消費電力を1μAまで低減する高度なディープ・パワーダウン・モードも提供されます。

W25N01KWは小型フォーム・ファクタでWSON8(8mm×6mm)およびWSON8(6mm×5mm)パッケージで提供されます。

これらの優れた特長により、超高速コード/データ・アクセス、バッテリー駆動機器の動作時間延長、コンパクトな設計を実現し、さまざまなアプリケーションで最適化されたユーザー・エクスペリエンスに貢献します。

「W25N01KWは、革新的な設計要素を統合してウェアラブルおよび低電力IoTデバイスの状況を変革し、メーカーは消費者に最先端のソリューションを提供できるようになります」とウィンボンドは述べています。

小型で高性能を必要とするエネルギー効率の高い機器に最適です。

また、ウェアラブルや低消費電力のIoTアプリケーションに加え、IPカメラ、監視システム、スマートドアホン、バッテリー駆動のWi-Fiカメラなどのスマートカメラでの使用にも適しています。

