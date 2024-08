東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「シルクロードガーデン」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年9月1日から11月7日の期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「シルクロードガーデン」でも、“ディズニー・ハロウィーン2024”をテーマにした「ディナーコース」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース

価格:13,000円

提供時間帯:ディナー

※このメニューのラストオーダーは21:00です。

※2名様よりご注文いただけます。

※ご利用時間は120分となります。

牛すね肉の香料煮 太刀魚のロースト スパイシーマリネ 青パパイヤとクラゲの和え物干し貝柱入り五目スープ または 点心三種イセエビの黒胡麻坦々ソース真鯛のスチーム 舞茸ソース または 鮑と野菜の蟹肉あんかけ または 牛フィレ肉と野菜のバーベキューソース炒め阿波尾鶏と野菜の焼きそば または 帆立貝とカラスミの黒米炒飯 (別途 1,200円)カボチャプリン マスカルポーネソース シャインマスカットとカスタードクリームの焼き菓子 または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

本格的な中華料理がコースで楽しめる「“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース」

全5品にデザートプレートのコースになっていて、たくさんのお料理を堪能できます☆

主菜は、「真鯛のスチーム 舞茸ソース」、「鮑と野菜の蟹肉あんかけ」、「牛フィレ肉と野菜のバーベキューソース炒め」の3種類からお好みで選ぶことができるのも魅力的。

そしてデザートプレートには、ほうきに乗ったゴーストの姿や、“ディズニー・ハロウィーン2024”のロゴも施されています。

カボチャプリンに、シャインマスカットとカスタードクリームの焼き菓子など、秋の味覚もたっぷり!

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ディナー

栗シロップ、カルピス、レモンジュース、サイダー、黄桃、あられ、セルフィーユ

ディナーの時間帯にいただける「”ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

すっきりとした味わいのレモンジュースやサイダーと、濃厚で甘い栗シロップとカルピスの相性が抜群☆

ごろっと入った黄桃に、カラフルなあられもトッピングされ、食感も楽しめる一杯になっています。

秋の食材が使用され、ハロウィーンらしい彩りの豪華なディナーコースにスペシャルドリンク。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

