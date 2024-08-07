¡Ú¶¥Êâº®¹çÃÄÂÎ¡ÛÀîÌî¾¸×¤¬1¶è2°ÌÄÌ²á¤Ç²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¤Ø¡¡¹â¶¶ÏÂÀ¸¤Ï11°Ì¤ÇÌø°æ°½²»¤Ø
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè13Æü¡¡Î¦¾å¡¡¶¥Êâº®¹çÃÄÂÎ¡Ê2024Ç¯8·î7Æü¡¡¥¤¥¨¥Ê¶¶¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¤Î¿·¼ïÌÜ¡¢¶¥Êâ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅãÁ°¤Î¥È¥í¥«¥Ç¥í¹¾ì¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê25¡á°°²½À®¡Ë¤È3Âç²ñÏ¢Â³¤Î²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê32¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢¤È¤â¤Ë½é½Ð¾ì¤Î¹â¶¶ÏÂÀ¸¡Ê28¡áAD¥ï¡¼¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÌø°æ°½²»¡Ê20¡áÎ©Ì¿Âç¡Ë¤Î¥Ú¥¢¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤¬½Ð¾ì¤·¤¿1¶è¡Ê11.195¥¥í¡Ë¤Ç¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ50¥¥íÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥À¥ó¥Õ¥£¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀè¹Ô¡£2¥¥íÉÕ¶á¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ6°Ì¤ÎÀîÌî¤¬¸å¤í¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢6¥¥í²á¤®¤«¤é8¿Í¤Ë¤è¤ëÀèÆ¬½¸ÃÄ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤ÎÀèÆ¬¤Ï5¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢ÀîÌî¤Ï1ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç2¶è¤Î²¬ÅÄ¤Ø¥¿¥Ã¥Á¡£¹â¶¶¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤é32ÉÃº¹¤Î11°Ì¤ÇÌø°æ¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤ÏÃË½÷1¿Í¤º¤Ä¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢ÃË»Ò¡½½÷»Ò¡Ê10¥¥í¡Ë¡½ÃË»Ò¡Ê11¥¥í¡Ë¡½½÷»Ò¡Ê10¥¥í¡Ë¤Î½ç¤Ç¥ê¥ì¡¼¤¹¤ë42.195¥¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï4·î¤ÎÀ¤³¦¶¥Êâ¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ë3ÁÈ¤¬½Ð¾ì¡£Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò20¥¥í¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÃÓÅÄ¸þ´õ¡Ê°°²½À®¡Ë¤È²¬ÅÄ¤Î¥Ú¥¢¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì2ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÂåÉ½¤Î²¬ÅÄ¤ÈÌø°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬7·î29Æü¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î20¥¥í¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¡Ö¿È¾¡¼ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¡¢Ìø°æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÏÍ¾·×¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±þ±ç¤¬»ä¤¿¤ÁÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤ÏÁª¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£