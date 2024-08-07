「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.81」公開 - NVIDIA Appに便利機能搭載
米NVIDIAは8月6日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.81」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。
「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.81」公開 - NVIDIA Appに便利機能搭載
『Hunt: Showdown 1896』に対応してDLSS 3をサポートするほか、『Chained Together』『Dungeonborne』『Once Human』『Stormgate』『The First Descendant』への最適設定を追加したドライバアップデート。
ゲーム以外では、CyberLink PowerDirectorにおけるNVIDIA NVENC機能を強化した点もポイント。Topaz Video AI ProではマルチGPU環境におけるTensorRTコアアクセラレーションを改良し、複数のGPUで並列化に対応。ノイズリダクション、シャープニング、アップスケーリングなどのAI機能利用時のパフォーマンスを最大化できるとしている。
また、NVIDIA AppにはNVIDIA RTX Video（RTX Video Super Resolution、RTX VSRとも）と、RTX Video HDRの設定項目を追加。モニター設定も操作できるようになっている。
設定画面
Get Game Ready for the best experience with our latest Game Ready Driver for Hunt: Showdown 1896 featuring DLSS Super Resolution.#RTXON → https://t.co/iQVxfte3sv pic.twitter.com/HImgBHgHzT- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 6, 2024
「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.81」公開 - NVIDIA Appに便利機能搭載
『Hunt: Showdown 1896』に対応してDLSS 3をサポートするほか、『Chained Together』『Dungeonborne』『Once Human』『Stormgate』『The First Descendant』への最適設定を追加したドライバアップデート。
また、NVIDIA AppにはNVIDIA RTX Video（RTX Video Super Resolution、RTX VSRとも）と、RTX Video HDRの設定項目を追加。モニター設定も操作できるようになっている。
設定画面
Get Game Ready for the best experience with our latest Game Ready Driver for Hunt: Showdown 1896 featuring DLSS Super Resolution.#RTXON → https://t.co/iQVxfte3sv pic.twitter.com/HImgBHgHzT- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 6, 2024