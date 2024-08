2024年7月19日に発生したCrowdStrike製セキュリティソフトのアップデート不具合で、世界中のWindows搭載デバイスがクラッシュしました。この影響で5億ドル(約730億円)もの損害を被ったアメリカのデルタ航空がMicrosoftとCrowdStrikeに損害賠償を求めた件について、Microsoftは「デルタ航空には障害発生直後に無償で支援を申し出たが、何度も断られた」と反論しています。

Microsoft fires back at Delta after outage, says airline declined helphttps://www.cnbc.com/2024/08/06/microsoft-fires-back-at-delta-after-outage-says-airline-declined-help.htmlMicrosoft says Delta ignored Satya Nadella’s offer of CrowdStrike help - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/6/24214371/microsoft-delta-letter-crowdstrike-response-commentsCrowdStrike製セキュリティソフトのアップデート不具合で「Windowsがブルースクリーンになり、強制的に再起動を繰り返す」というトラブルが発生し、デルタ航空は4000便以上の欠航を余儀なくされました。CrowdStrike関連の機能停止でデルタ航空は4000便以上をキャンセル、病院や政府機関にも甚大な影響を及ぼしている - GIGAZINEデルタ航空のエド・バスティアンCEOは経済メディア・CNBCによるインタビューの中で、障害発生から5日で5億ドル(約725億円)もの損害が発生したことを明らかにし、MicrosoftとCrowdStrikeに対して損害賠償を求めると述べました。