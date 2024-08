バレアリックミュージックを体感できる！Summer of Love『ジョン・サ・トリンサ ジャパンツアー 2024』

Summer of Loveは、イビサのバレアリックミュージックが体感できるイベント『ジョン・サ・トリンサ ジャパンツアー 2024』を開催します。

Summer of Loveは、イビサのバレアリックミュージックが体感できるイベント『ジョン・サ・トリンサ ジャパンツアー 2024』を開催。

本イベントは、2021年公開された音楽ドキュメンタリー映画『太陽と踊らせて』の主人公であるDJジョン・サ・トリンサをスペインから招き、イビサ発祥のバレアリックミュージックを全身で浴びようと2022年からスタート、今回で3年目となります。

2024年は北海道でも開催が決まり、2024年9月7東急プラザ銀座The Mint Ginzaを皮切りに札幌・ニセコ・福岡・群馬・京都・兵庫・愛知・千葉と全国12箇所でバレアリック旋風を巻き起こします。

極上音が楽しめる音箱のDJ BAR Bridge新宿以外、DJイベントとしては異例の「クラブではない」開放感溢れた海・風・太陽と触れ合う場所で開催。

ニセコのウィスキー蒸溜所や群馬・日間賀島の温泉旅館、千葉に開業したばかりの話題のホテルBOTANICAL POOL CLUBなどのリラックス空間にて、映画で魅せたイビサを感じられる至福の時間が届けられます。

■ジョン・サ・トリンサについて

恥ずかしがり屋のイビサ伝説のローカルDJ。

世界一のパーティアイランド、イビサ島で華やかな世界とは対照的に穏やかな浜辺の海の家でひっそりと30年DJを続けている。

「踊ってる時はみんな恋に落ちている。

僕はそれを眺めて次の曲を選ぶ。

」とジョンは照れながらDJする。

クラシックからロック、レゲエ、ヒップホップ、ハウス、テクノ、ジャズ、ファンクなどあらゆる音楽をジャンルレスに繋げ、時代、国境、人種を超えたボーダレスな選曲は、現代社会が目指す世界なのかもしれない。

世界一の夕陽が見られることで有名なイビサのCafe del MarでもDJをするジョンは、この夏連日イビサでDJを行い、9月ダイレクトに日本へフライト。

全国12箇所で本場イビサから届くバレアリックミュージックが全身で堪能できる。

■イベントについて

本イベントもイビサに根付くカルチャーを尊重し、日常生活に音楽の共存する暮らしが、人々の生活をより豊かにすることを信念に、交流の場を提供する。

従来のクラブで開催される音楽イベントとは一線を画した午後スタート、夜にはおやすみなさいが可能な老若男女誰もが楽しめるアットホームで平和なイベントを目指す。

2022年より毎年夏に開催し、これまで開催した18箇所には多くの老若男女が詰めかけ、20代にとっては新しい世界観の発見、30-50代にとっては大人の遊び場として、ジョンと同じ60代には同窓会のような、誰もが気軽に音楽を楽しめる場作りを心がけている。

ジョンの生き様を描いたドキュメンタリー映画『太陽と踊らせて』(監督リリー・リナエ)は、2021年夏に全国38館以上の劇場で公開され、インディ映画では異例のロングランを記録。

真夏のヒーリング映画とも呼ばれる海と音楽そしてDJジョンを愛でた本作品は、映画の枠を飛び出し、日本で体験できるコンテンツとして成長している。

<開催概要>

ジョン・サ・トリンサ ジャパンツアー 2024

https://www.jonsatrinxamovie.com/japantour

<東京> OPENING PARTY

名称:太陽と踊らせて ジョン・サ・トリンサ ジャパンツアー 2024

日時:2024年9月7日(土)15時〜23時

会場:東急プラザ銀座The Mint Ginza

料金:限定100枚先行チケット2,500円/前売り3,000円/当日3,500円

DJ :Jon Sa Trinxa、DJ Yogurt、Auto&Mst (LIVE)、DJ Zil and more

*チケットは以下リンクから購入可能

https://summeroflove.zaiko.io/item/365794

<千葉>

名称:BPC SUNSET JAM

日時:2024年9月8日(日)13時〜21時

会場:BOTANICAL POOL CLUB

料金:15,000円(1ドリンク付き) *BPCを13:00〜21:00まで利用できます。

DJ :Jon Sa Trinxa、JUN!?、IZUMI、KOJIRO

*要事前予約(当日受付なし)

*詳細・予約方法についてはBOTANICAL POOL CLUB Instagram @botanicalpoolclubにて近日公開予定

<札幌>

名称:Born Balearic Jon Sa Trinxa Japan Tour 2024

日時:2024年9月13日(金)19時〜

会場:スーパースナック札幌

DJ :Jon Sa Trinxa and more

<札幌>

日時:2024年9月14日(土)13時頃 30分のみ

会場:さっぽろホコテン スクランブル会場

料金:入場無料

DJ :Jon Sa Trinxa

<ニセコ>

名称:Born Balearic Jon Sa Trinxa Japan Tour 2024

日時:2024年9月14日(土)

会場:ニセコ蒸留所

DJ :Jon Sa Trinxa、Taka、Unagi and more

<東京>

名称:world connection

日時:2024年9月15日(日・祝前日)20時〜05時

会場:新宿DJ BAR Bridge SHINJUKU

料金:2,000円

DJ :Jon Sa Trinxa、Kenji Takimi、Eita Godo

<福岡>

名称:LINEA COSTERA

日時:2024年9月16日(月・祝)12時〜22時

会場:SEAGULL INN かもめ屋

料金:3,000円

DJ :Jon Sa Trinxa、KIMI、SAY、SHU

<群馬>

名称 :Rhythm Retreat Special

日時 :2024年9月20日(金)20時〜7時

会場 :幡谷温泉 ささの湯

料金 :・7,000円(3,000円+温泉施設料4,000円 ※大広間に宿泊可)

・4,000円(3,000円+入浴料1,000円)+キャンプ使用料

*部屋付き及びキャンプ使用料等の詳細は特設サイトにて公開予定

DJ :Jon Sa Trinxa、SEI (bar bonobo)、Silver、Masayuki Seta、haruono

Performer:Satri

<京都>

名称:Born Balearic Jon Sa Trinxa Japan Tour 2024

日時:2024年9月21日(土)17時〜22時

会場:ノーガホテル清水 京都

料金:入場無料

DJ :Jon Sa Trinxa、Nori and more

<兵庫>

名称:Born Balearic Jon Sa Trinxa Japan Tour 2024

日時:2024年9月22日(日)15時〜21時

会場:Casablanca 西宮ビーチリゾート

料金:前売り2,800円/当日3,500円

DJ :Jon Sa Trinxa、DJ George、Jerry、Dmitri Absinthe、DJ Yoku

<愛知>

名称:バレアリックがとまらない×HIMAKA ISLAND

日時:2024年9月28日(土)15時〜24時

会場:日間賀島 旅館 きの助

料金:3,000円、UNDER 21 2,000円、中学生以下無料

DJ :Jon Sa Trinxa、Shiba@freedomsunset、Hiroyuki Kato、OKE、NUMA、

AGO、Christian Ollier、CWEE and more

<東京>

名称:DEUS Parkside Social Club

日時:2024年9月29日(日)15時〜21時

会場:Deus Ex Machina Asakusa

料金:入場無料

DJ :Jon Sa Trinxa、DJ Yogurt

