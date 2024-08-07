JRÅìÆüËÜ¡ÖºÇ¸å¤Î¹ñÅ´·¿¡×ÄÁ¥ë¡¼¥È¤Ç±¿¹Ô¤Ø ¾åÌî±Ø¤òÄÌ²á!? ¡ÈJR¼Ò°÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎó¼Ö
185·Ï¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤ÇºÇ¸å¤È¤Î¤³¤È¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬¡Ö185·Ï¤Ç¹Ô¤¯²óÁ÷¥ë¡¼¥È¤ÎÎ¹¡×¤ò³«ºÅ¤Ø
¡¡JRÅìÆüËÜ ¼óÅÔ·÷ËÜÉô¤Ï2024Ç¯9·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö185·Ï¤Ç¹Ô¤¯²óÁ÷¥ë¡¼¥È¤ÎÎ¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
185·Ï¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ÖJR¼Ò°÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎó¼Ö¡×¤È¤·¤Æ2023Ç¯5·î¤È11·î¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÁ÷Àþ¤ä²ßÊªÀþ¡¢Áà¼Ö¾ì¤Ê¤É¤ËÆþÀþ¤·¡¢Äê´üÎó¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼ÖÁë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ëè²ó¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Á°²ó¤Ï¾åÌî¡ÁÈøµ×´Ö¤ÎÅìËÌ²óÁ÷Àþ¤äÅìÂçµÜÁà¼Ö¾ì¡¢ÅÄÃ¼Áà¼Ö¾ì¡¢¾ïÈØ²ßÊªÀþ¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¹ÔÄø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·¥ë¡¼¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ë¾åÌî±ØÈ¯¼Ö¸å¡¢ÅìËÌ²óÁ÷Àþ¤äÅìÂçµÜÁà¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÆþÀþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÃ¼Áà¼Ö¾ì¡¢¾ïÈØ²ßÊªÀþ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢ÉÊÀîÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¾åÌî±Ø¤ËÌá¤ë¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¾åÌî±¿Í¢¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅìÂçµÜÁà¼Ö¾ì¹½Æâ¤Ç¤ÎÀö¼Öµ¡ÄÌ²áÂÎ¸³¤ä¡¢ÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤Î¼Ö¸ËÀþ¤ÎÄÌ²á¡¢¾åÌî±Ø¤ò¤¢¤¨¤ÆÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Å´Æ»°¦¹¥²È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢185·Ï¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¾åÌî±¿Í¢¶è¤È¾åÌî±Ø¤Î¼Ò°÷¤âÅº¾è¤·¡¢»öÁ°¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤é½é¤á¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¾è¼Ö¤·¡¢°ûÎÁ¡¦²Û»ÒÎà¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÀÇ¹þ1Ëü6500±ß¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à18ºÐ°Ê¾å¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥×¥é¥ó1ÁÈ¡Ê2¿ÍÀÊ¡Ë¤Ï1Ëü8500±ß¡¢Æ±4¿ÍÀÊ¤¬3Ëü8500±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤é¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
À¸²Ö