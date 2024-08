東京ディズニーランドホテルのレストラン「カンナ」では2024年8月6日から9月30日までの期間、ランチの時間帯に「ブナの木で燻製した和牛ランプ肉のココットご飯 ゆず山椒と鹿児島のごぼう茶」が登場!

今回は、「カンナ」で提供されるランチメニューとオリジナルカクテルの紹介をしていきます。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「ブナの木で燻製した和牛ランプ肉のココットご飯 ゆず山椒と鹿児島のごぼう茶」

© Disney

提供期間:2024年8月6日〜9月30日

価格:10,000円

提供時間帯:ランチ

・事前予約が必要なメニューです。

・プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)のお申し込み完了後に、本メニューをご予約ください。

・1日の提供数に限りがあります。

※ご利用日の3日前までに、電話にてお申し込みください。

カンナ:047-305-2857(10:00〜21:30)

ディズニーホテル「東京ディズニーランドホテル」内にあるレストラン「カンナ」

「ヘルシー&ビューティー」をテーマに、スタイリッシュな創作料理をコーススタイルで楽しめます。

そんな「カンナ」では2024年8月6日〜9月30日までの期間限定で、ランチの時間帯に「ブナの木で燻製した和牛ランプ肉のココットご飯 ゆず山椒と鹿児島のごぼう茶」が登場☆

ココットに入ったご飯の上にはたっぷりの和牛ランプ肉。

ゆず山椒や海苔などをトッピングして、お好みでアレンジしていただけます。

トッピング次第で、味わいはもちろん、食感も変わって楽しい!

一緒に提供される鹿児島のごぼう茶との相性も抜群です◎

カンナ オリジナルカクテル

© Disney

提供期間:2024年9月1日〜11月7日

価格:1,800円

提供時間帯:ランチ/ディナー

シャンパーニュ、ピーチリキュール、バタフライピーシロップ、ハチミツ、アーモンド、レモンピール

「カンナ」では2024年9月1日〜11月7日の期間、オリジナルカクテルも登場☆

ピーチリキュールがアクセントのシャンパーニュです。

バタフライピーシロップの紫色に、グラスの内側にはクラッシュしたアーモンドやレモンピールがデコレーションされ、見た目も美しい一杯です。

期間限定で登場するスペシャルなランチメニューにオリジナルカクテル。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「ブナの木で燻製した和牛ランプ肉のココットご飯 ゆず山椒と鹿児島のごぼう茶」と「カンナ オリジナルカクテル」の紹介でした!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様々なトッピングが楽しめる期間限定メニュー!東京ディズニーランドホテル/カンナ「ブナの木で燻製した和牛ランプ肉のココットご飯 ゆず山椒と鹿児島のごぼう茶」 appeared first on Dtimes.