ジュエリーブランド「ケイウノ」が、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンドを使った一点もののジュエリーを販売!

センターに浮かび上がるアイコンに40ピースのダイヤがきらめきを添える「SweeTrick Diamond(R) Diamond Necklace」が販売されます☆

ケイウノ ディズニー「SweeTrick Diamond(R) Diamond Necklace」

価格:1,760,000円(税込)

発売日:2024年8月7日(水)

素材:プラチナ950、SweeTrick Diamond 0.572ct、ダイヤモンド計1.029ct(ネックレスチェーンのみプラチナ850)

販売店舗:ケイウノ直営店および公式ブランドサイトにて先着販売

ケイウノ公式サイトはこちら

ケイウノより、「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンドを使った一点もののジュエリーが登場!

ネックレスのセンターには、幸せの魔法がずっと続くよう願いを込めて、ケイウノの特許技術から生まれた「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンド『SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』をセッティング。

2016年の特許を取得したカット技術により、3つの丸を描くことで「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がります。

その周りにはメレダイヤモンド32ピース、ペアシェイプダイヤモンド8ピースが贅沢にきらめきを添えています。

開発秘話 『SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』の溢れ出るような輝きの秘密

ケイウノは自社でダイヤモンド研磨を行う国内でも稀なブランドです。

2010年よりディズニーデザインのジュエリーを手掛けており、「ミッキーマウス」にも「ダイヤモンド」にも“永遠”という共通のテーマがあることから、ケイウノの研磨職人によってこの2つを結ぶダイヤモンドカットの研究がスタート。

当初は、ダイヤモンドを3つ丸のシルエットにカットすることを構想していました。

職人にとってそのカットは難しくないことでしたが、くぼんでいる部分は光の通りがどうしても少なくなってしまい、あまり輝かないことが発覚。

“綺麗でなければ意味が無い”との想いから「輝きとの両立」に注力し、再度様々な形を考えては検証し、ドーム状の天面に3つ丸が浮かびがるカットが生み出されました。

そのカット面は通常58面からなる「ラウンドブリリアントカット」の4倍以上、247面で設計し、3つの丸を表現。

1つの面がシャープペンシルの芯の半分ほどという極小の世界を、職人が手作業で研磨されています。

カットの角度にもこだわり計算し尽くしたダイヤモンドは、繊細かつ虹色の強い輝きが特徴です。

職人の熱い思いによって実現した「ミッキーマウス」が浮かび上がるダイヤモンドネックレス。

ケイウノのディズニー「SweeTrick Diamond(R) Diamond Necklace」は、2024年8月7日(水)より先着販売開始です☆

ケイウノ公式サイトはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーのアイコンが浮かび上がる!ケイウノ ディズニー「SweeTrick Diamond(R) ダイヤモンドネックレス」 appeared first on Dtimes.