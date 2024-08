屋外スイーツ＆グルメイベント！スイーツガーデンSAPPORO2024

スイーツガーデンSAPPORO2024実行委員会は屋外スイーツ&グルメイベント【スイーツガーデンSAPPORO2024】を2024年8月15日(木)〜8月18日(日)に開催します。

【スイーツガーデンSAPPORO2024開催概要】

■イベント名

■会場

札幌市北3条広場「アカプラ」

(北海道札幌市中央区北2条西4丁目〜北3条西4丁目)

■会期

2024年8月15日(木)〜8月18日(日) 4日間開催

■開催時間

11:00〜20:00

■主催

スイーツガーデンSAPPORO2024実行委員会

(札幌市、札幌商工会議所、札幌観光協会、札幌駅前通まちづくり株式会社、北海道菓子工業組合、札幌洋菓子協会、スイーツ王国さっぽろ推進協議会、北海道新聞社)

■入場料

無料

■アクセス

JR「札幌駅」南口より徒歩5分

地下鉄南北・東西線「大通駅」徒歩5分

地下鉄南北線「さっぽろ駅」徒歩2分

札幌駅前通地下歩行空間2番、4番出口すぐ

■イベントURL

https://moula.jp/articles/trip_eat/entry-5499.html

JAグループ北海道が推進する砂糖の消費拡大・イメージアップに取り組むプロジェクト「天下糖一プロジェクト」とスイーツ王国さっぽろ推進協議会がコラボし、16店舗30種類の会場限定オリジナルスイーツを発売します。

使用されている砂糖はすべて北海道産で、いちごやメロン、ブルーベリー、とうもろこしなどの道産素材を使用した洋菓子なども提供されます。

さらに、会場での1日の砂糖消費数がわかる瓦版の設置や砂糖に関する正しい情報を発信し、砂糖への理解醸成を図ります。

そして、2024年はアサヒビール株式会社が【スイーツガーデンSAPPORO2024】に初協賛!ニッカウヰスキー創業90周年を記念した、オフィシャルドリンクバー「NIKKA90th SWEETS GARDEN BAR」が登場。

ウイスキーを使った会場限定販売のオリジナルカクテルやハイボールのほか、グルメに相性抜群なビールやカクテルなどのお酒をが提供されます。

スイーツブースは、「VIVI」や「WDC Waffle’s」「FRUITS CANDY FACTORY」「つきてらす」などのスイーツ店が出店。

さらに、グルメブースには、「タイ国料理マニータイ」や「やきとりの一平」「なかよし餃子エリザベス」など、お酒と相性抜群の絶品料理を提供する飲食店も出店します。

昨年も約10万人の来場があった本イベントですが、提供メニュー、出展数含めて過去最大規模で実施。

