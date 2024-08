(MCU)『&ウルヴァリン』には、2003年の『デアデビル』と2005年の『エレクトラ』で戦士エレクトラ役を演じたジェニファー・ガーナーが電撃復帰。現在52歳、3度の出産を経験したガーナーは、劇中でキレのあるアクションを披露している。

そのスーパーボディの秘訣は、特製のスムージーだった?ガーナーは自身のInstagramに「#PretendCookingShow(料理番組ごっこ)」と添えながら、撮影現場でも飲んでいた「エレクトラ・スムージー」の作り方を公開している。レシピは栄養士としてセレブのヘルスコーチを行うケリー・ルヴェケによるものだそう。ガーナーが投稿で紹介している材料は以下の通りだ。

プロテインパウダー:1回分 フラックスシード(亜麻仁):大さじ1 チアシード:大さじ1 アーモンドバター:大さじ1 アーモンドミルク:1カップ ほうれん草:少々 氷:少々

作り方は簡単で、全てブレンダーに入れて混ぜるだけ。この材料のほか、ガーナーは動画内でベリーミックスを1/4カップ加えているので、お好みで取り入れてみよう。

この投稿をInstagramで見る

エレクトラ役ガーナーの最後の仕上げは、撮影に使用する武器の釵(さい)で一混ぜすること。スムージーがついた釵(さい)の刃部分も舐めとって、グラスを口に運んでいる。

どれも比較的手に入れやすい材料ばかり。スーパーマーケットなどでなかなか見かけないものも、ネット通販で簡単に手に入れることができる。エレクトラのスタイリッシュなアクションに憧れた方は、このスムージーも試してみて。

The post first appeared on .