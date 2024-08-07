Ê¡Åç¸©¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡´ØÅì¤â¥²¥ê¥éÍë±«¤ËÃí°Õ
º£Æü7Æü¤âÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«±À¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¡£Ê¡Åç¸©¤Ë¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¡£º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò¡£
ÅìËÌÆîÉô¤Ç·ã¤·¤¤±«¡¡Ê¡Åç¸©¤Ë¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½
º£Æü7Æü¤âÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«±À¤¬µÞÈ¯Ã£¡£Ê¡Åç¸©ÃöÉÄÂåÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë49.5¥ß¥ê¡¢·´»³»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ44Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë33.0¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£·´»³»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âSNS¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ï¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢Ì¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ÖÅÚº½ºÒ³²¤¬¤¤¤ÄÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢5ÃÊ³¬¤¢¤ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³³¤Î¶á¤¯¤äÃ«¤Î½Ð¸ý¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯Îá¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÉµ¡Û¥ì¡¼¥À¡¼¤Î²òÀÏ¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©ËÌ±ö¸¶Â¼ÉÕ¶á¤ÈÈØÄôÄ®ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢º£Æü7Æü¸á¸å2»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó100¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¤Î´í¸±¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ä2³¬°Ê¾å¤ÎÉô²°¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤âÀÑÍð±À¤¬µÞÈ¯Ã£¡¡º£Ìë¤â¥²¥ê¥éÍë±«Ãí°Õ
´ØÅì¤âËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤«¤éÀÑÍð±À¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë20.0¥ß¥ê¤Î¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤âºòÌë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÇÍë±«¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤«¤±¤ÆÆÍÁ³¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£