「しずてつストア」は、食品トレー回収、リサイクルへの理解を深めることを目的として、「子どもエコ教室」をしずてつストア田町店フードスタジオ、しずてつストア駿河台店、しずてつストア富士吉原店フードスタジオの3箇所で開催します。

しずてつストア「子どもエコ教室」

1. 実施会場・日時

開催場所:しずてつストア田町店フードスタジオ

開催日時:2024年7月27日(土)10時00分〜12時00分

(静岡市葵区田町七丁目67番1号)

開催場所:しずてつストア駿河台店

開催日時:2024年8月3日(土)10時00分〜12時00分

(藤枝市駿河台二丁目17番1号)

開催場所:しずてつストア富士吉原店フードスタジオ

開催日時:2024年8月9日(金) 13時30分〜15時30分

(富士市浅間本町1番49号)

2. 実施内容

子どもを対象とした食品トレー回収、リサイクルへの理解を深めるための教室。

(1) ピコちゃんのリサイクル動画

回収された食品トレーのリサイクルの様子を動画を使用して学べます。

(2) VR体験

エフピコのリサイクル工場をVR360°バーチャル工場見学で体験できます。

(3) プラ板を使用したキーホルダー作成体験

プラ板にお好きな絵を描いて、オリジナルのキーホルダーを作成。

3. 協力

静岡産業社、エフピコ

