大人気フィルム・コンサート・シリーズ第3弾「ディズニー・アニメーション映画『アラジン』イン・コンサート」が、横浜アリーナにて開催決定!

映画のセリフや効果音はそのままに、オーケストラの生演奏やゲストによる生歌唱と共に作品を楽しめます☆

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』イン・コンサート

開催日時:

2025年3月1日(土)14:00開演(13:00開場)/ 19:00開演(18:00開場)

2025年3月2日(日)13:00開演(12:00開場)

会場:神奈川・横浜アリーナ

上演時間:約2時間15分(休憩含む)

言語:日本語上映・日本語歌唱(スペシャル・ゲストは英語でのパフォーマンスとなります。)

主管:Disney Concerts

制作:Harmony JAPAN/キョードー東京/PROMAX

協力:ユニバーサル ミュージック合同会社/ディズニー★JCBカード

2018年に日本武道館と大阪城ホールで初開催されたディズニー・アニメーション “イン・コンサート” シリーズ。

映画のセリフや効果音はそのままに、映画全編(日本語吹替版)を巨大スクリーンで上映しながら、オーケストラの生演奏でお贈りするフィルム・コンサートです。

2018年に開催されたディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』公演では、スペシャル・ゲストにアラン・メンケン氏とジョディ・ベンソン氏が来日。

高畑充希さん(アリエル役)、井上芳雄さん(エリック王子役)、KREVAさん(セバスチャン役)、ジャングルポケット斉藤慎二さん(シェフ・ルイ役)など多彩なゲストが出演しました。

2020年「『美女と野獣』イン・コンサート」より

2020年に横浜アリーナで開催されたディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』では、アラン・メンケン氏とペイジ・オハラ氏がスペシャル・ゲストとして出演。

上白石萌音さん(ベル役)、山崎育三郎さん(野獣役)、山本耕史さん(ガストン役)、Wエンジン チャンカワイさん(ル・フウ役)といったゲストが登場しています。

第1弾、第2弾ともに全公演が完売となった大人気ディズニー・アニメーション ”イン・コンサート”シリーズ第3弾の開催が決定!

2025年3月、横浜アリーナにて実施される第3弾の楽曲は、ディズニー・アニメーション映画『アラジン』です。

「ホール・ニュー・ワールド」や「フレンド・ライク・ミー」などの劇中歌は、日本のエンターテイメントシーンで活躍するゲストたちがお届け。

“愛は冒険を生み、冒険が愛を育くむ”・・・神秘と魅惑の都・アグラバーで繰り広げられる愛の物語が、豪華なライブパフォーマンスと共に楽しむことができるコンサートです。

「ホール・ニュー・ワールド」を歌唱したピーボ・ブライソン氏、レジーナ・ベル氏がアメリカから来日

アカデミー賞(R)最優秀主題歌賞に輝いた、ディズニー・アニメーション映画『アラジン』のエンドソング「ホール・ニュー・ワールド」

「ホール・ニュー・ワールド」を歌唱したピーボ・ブライソン氏とレジーナ・ベル氏がアメリカから来日することが決定しました!

ほかにも、劇中の「アラジン」や「ジャスミン」「ジーニー」「ジャファー」の楽曲を歌うゲストにも注目です。

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』イン・コンサート チケット情報

席種・価格:

・スーパーアリーナ席:11,000円/S席:9,500円/A席:7,500円

・VIP席:20,000円 【VIP席 特典】オリジナル・グッズ付き

・プレミアムVIP席:50,000円

プレミアムVIP席 特典:

・アリーナ1〜10列目以内のセンターブロック保証

・オリジナル・グッズ付き

・ピーボ・ブライソン&レジーナ・ベルとの写真撮影

チケット最速先行予約(抽選):2024年8月7日(水)正午〜8月26日(月)23:59

注意事項

・VIP席とプレミアムVIP席の特典グッズは同じです。グッズは当日会場でお渡ししますので、チケット発券時に発行される引換券を忘れずにお持ちください。

・プレミアムVIP席特典の写真撮影は終演後の実施です。(所要時間約30分)

・出演者は予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはありません。

・3歳以上のお子様から入場できます。ひざ上鑑賞不可。子供料金の設定はありません。

・車椅子をご利用の方は、キョードー東京までお電話にてお問合せ下さい。キョードー東京 0570-550-799 [オペレータ受付時間]平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00

・VIP席・プレミアムVIP席をご予約のお客様は専用レーンからの入場となります。グッズ引換券を紛失、またはお忘れになった場合は引き換えができません。払い戻し、再発行はできませんので、ご注意ください。引換は開場の1時間前から可能です。

・チケットをご購入の際は、ご自身の体調や環境をふまえてご判断くださいますようお願いいたします。公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはありません。

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』を、オーケストラの生演奏やゲストの歌唱とともに楽しめる大人気フィルム・コンサート・シリーズ第3弾。

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』イン・コンサートは、2025年3月1日(土)・2日(日)、横浜アリーナにて開催です☆

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney

