創業50周年！ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン「ストウブ・ココットの日」

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパンの鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは、一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、創業50周年を迎える2024年、9月10日を「ストウブ・ココットの日」として制定しました。

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン「ストウブ・ココットの日」

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパンの鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは、一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、創業50周年を迎える2024年、9月10日を「ストウブ・ココットの日」として制定。

日付は、ストウブの定番商品である鋳物ほうろう鍋“ピコ・ココット ラウンド”の語呂合わせ“ココッ(9)ト(10)”にちなんでいます。

■ストウブとは

豊かな食の伝統が残る職人の街、フランス北東部アルザスで生まれたストウブ。

ブランドの代表商品「ピコ・ココット ラウンド」が誕生したこの地は、ドイツとの国境にも程近く、冬の寒さが厳しいため、心をそっと満たしてくれる煮込み料理が愛されています。

当初プロ用に開発されたストウブのココットは、ミシュラン星付きの名店など、食のプロフェッショナルを魅了しているほか、世界中のご家庭のキッチンでも活躍しています。

URL:

https://www.zwilling.com/jp/staub/

■チャリティオークションパーティー

「ストウブ・ココットの日」を祝うスペシャルイベントとして、2024年9月10日(火)にチャリティオークションを開催します。

熱狂的なファンやコレクターも多いストウブ。

この日のために、ヴィンテージコレクションから貴重なアイテムを厳選してピックアップしました(写真は出品商品の一部です)。

オークション出品商品(1)

オークション出品商品(2)

オークション出品商品(3)

オークション出品商品(4)

オークション出品商品(5)

オークション出品商品(6)

会場は青山一丁目にある地中海料理レストラン「STELLAR WORKS Restaurant & Bar」。

入江誠シェフ監修のスペシャルコースとともに、ストウブの美しい世界を堪能できます。

〜STAUBスペシャルコース(予定)〜

<アミューズ>

焼き茄子のババロア

<前菜>

タコのブルゴーニュ風

<パスタ>

魚介のラグーパスタ

<メイン>

鴨肉のロースト3種の胡椒ソース

本日のパン・デザート・コーヒー

フリーフロードリンク(シャンパン<ロゼ&ホワイト>2種・お食事に合わせたペアリングワイン・ビール・カクテル・ハイボール・ソフトドリンク)

※食材の仕入れ状況等により、内容がやむを得ず変更になる場合があります。

日時 : 2024年9月10日(火) 18:30 受付開始/19:00 開宴

会費 : 15,000円(税別)

会場 : STELLAR WORKS Restaurant & Bar

東京都港区北青山1丁目2-3 青山ビル 2階

チケット発売日時 : 2024年8月7日(水)〜 ※座席無くなり次第終了となります

チケット販売サイト:

https://www.zwilling.com/jp/charity_auction_2024.html

寄付について : オークション収益金は、全額寄付します。

また、チケット料金の一部も寄付致します。

寄付先は、販売サイトにて確認してください。

STELLAR WORKS Restaurant & Bar 内観

入江誠シェフ

■料理家 サルボ恭子さんによるココットの日記念Instagramライブ

“日々のおかずもおもてなし料理もこのレシピ本があれば困らない”とロングセラーとなっている『ストウブマスターブック』(Gakken)の著者である料理家のサルボ恭子さんとのコラボInstagramライブを開催します。

「ストウブのある暮らし」をテーマに、サルボ恭子さんによるストウブの使いこなしアドバイス入門編を3回にわたって配信します。

ライブ配信日 :2024年9月11日(水) 12:00〜、10月18日(金) 18:30〜、

11月28日(木) 12:00〜

配信アカウント:ストウブ 日本公式(@staub_japan)と

サルボ恭子さん(@kyokosalbot)アカウントによる同時配信

見え方は異なりますが、配信内容は同じとなりますのでお好きなアカウントより視聴ください。

また、Instagramライブのアーカイブも一部抜粋となりますが配信予定です。

Instagramライブでは『ストウブマスターブック』より、9月は簡単おつまみをテーマに「ピーマンのチーズ詰め」「大学芋のフレンチ風」の2品、10月は煮込みをテーマに「無水ポトフ」と献立の立て方などがレクチャーされます。

また、ライブ当日使用する食材は“オーガニックを日常に”がテーマの、パリ発オーガニックスーパーマーケット ビオセボンより提供される食材・自然派ワインを使用。

※ライブ内容は予告なく変更または中止となる場合があります。

※配信時間は状況により変更になる場合があります。

サルボ恭子

『ストウブマスターブック』(Gakken)

■「ストウブ・ココットの日」プレゼントキャンペーン

「ストウブ・ココットの日」制定を記念して、抽選で10名様に「ピコ・ココット ラウンド 20cm シトロン」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

ピコ・ココット ラウンドはストウブの定番商品で、20cmはメインディッシュ、おかずどちらにも使える万能サイズです。

用途が広く、家族の人数が変わっても長く使えます。

50周年アニバーサリーカラー「Citron(シトロン)」のココットが、あなたのキッチンと食卓へ幸せを呼び込みます。

【ストウブ 日本公式Instagramアカウント(@staub_japan)“フォロー&いいね”して、「ピコ・ココット ラウンド 20cm シトロン」を当てよう!】

2024年9月10日(火)〜9月24日(火)の期間に、ストウブ 日本公式Instagramアカウントをフォローのうえ、本投稿に「いいね!」され、指定の応募フォームに記入された方の中から抽選で10名様に「ピコ・ココット ラウンド 20cm シトロン」が当たります。

キャンペーン詳細は、ストウブ 日本公式Instagramアカウントにて告知します。

商品詳細:

https://www.zwilling.com/jp/p/1029170.html?cgid=our-brands_staub_cast-iron

50周年アニバーサリーカラー「Citron(シトロン)」

ピコ・ココット ラウンド 20cm シトロン

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 創業50周年!ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン「ストウブ・ココットの日」 appeared first on Dtimes.