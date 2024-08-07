声優・遠野ひかる1st写真集のタイトルが「ハツヨイ」に決定！ 表紙カット＆特典画像一挙公開！【9月6日(金)発売】

声優・遠野ひかるさんの1st写真集が2024年9月6日(金)に発売決定！ 発売1カ月前となる本日、写真集のタイトル＆表紙カット・特典画像が一挙公開された。

「負けヒロインが多すぎる！」八奈見杏菜役、「ウマ娘プリティーダービー」マチカネタンホイザ役、「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」とわ役で知られる声優・遠野ひかるさんの1st写真集が9月6日(金)に発売決定！ 発売1カ月前となる本日、写真集のタイトル＆表紙カット・特典画像が一挙公開された。





お酒好きな遠野さんが選び抜いた「カクテル言葉」をテーマに撮影された写真集のタイトルは、「ハツヨイ」。遠野さん自身が発案したこのタイトルは、「初恋」を感じさせるピュアさがありつつも、ちょっとドキッとする大人の魅力も感じさせる、まさに本写真集内の遠野さん自身のイメージにピッタリの言葉となっている。

【表紙は4パターン！】

公開された表紙は、通常版／インフォスクエア限定版／Amazon限定版／電子版の4種類。「XYZ」＝「永遠にあなたのもの」、「ガルフ・ストリーム」＝「リゾート気分」、「エンジェル・キッス」＝「あなたに見惚れて」……など、さまざまなカクテル言葉を題材にした選りすぐりのカットがセレクトされている。





また、各法人の特典画像も一挙発表！

10月6日(日)にはアニメイト・ゲーマーズ購入者を対象に特典お渡し会も開催されるので、要チェック！

＜通常版表紙カット＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

＜インフォスクエア限定カバー＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

＜Amazon限定カバー＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

＜電子版限定カバー＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

撮影／藤原 宏

【特典情報】

アニメイト

＜共通特典＞

複製サイン＆コメント入りフォト風ランダムブロマイド 2種





■複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイドA

■複製サイン＆コメント入りフォト風B

<限定セットpremium>

ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き 5,170円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2899488/



<限定セットA>

ボイスメッセージDLシリアル付き 4,290円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2899486/



<限定セットB>

デジタルフォトブックDLシリアル付き 4,730円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2899487/



■＜アニメイト特典デジタルフォトブック表紙カット＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■アニメイト通常版

3,850円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2899483/



アニメイト池袋本店・秋葉原店で予約・購入者には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドをプレゼント！



■＜アニメイト池袋本店限定ブロマイド＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜アニメイト秋葉原店限定ブロマイド＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

ゲーマーズ

＜共通特典＞

L判ブロマイド3枚セット



■＜ゲーマーズ全店共通ブロマイド１.＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜ゲーマーズ全店共通ブロマイド２.＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜ゲーマーズ全店共通ブロマイド３.＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■<ゲーマーズ限定 とのぴーセット>

A5アナザーフォトブック ＋ アクリルフィギュア付き 6,270円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10735738/



■＜ゲーマーズ限定アナザーフォトブック表紙カット＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜ゲーマーズ限定アクリルフィギュア＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

（※デザインは変更になる可能性あり）



■ゲーマーズ通常版3,850円（税込）https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10735736/AKIHABARAゲーマーズ本店・通販で予約・購入者には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドをプレゼント！



■＜ゲーマーズオンラインショップ限定ブロマイド＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜AKIHABARAゲーマーズ本店限定ブロマイド＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

インフォスクエア

＜共通特典＞

インフォスクエア限定カバー + 缶バッジ（57mm)

※通常カバーはつかない



■＜インフォスクエア限定缶バッジ＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ



■<インフォスクエア限定版>

B2タペストリー＋アクリルフィギュア＋ブロマイド8枚セット付き 10,000円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=181399267



■＜インフォスクエア限定B2タペストリー＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

（こちらにデザインが入る）

■＜インフォスクエア限定アクリルスタンド＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■＜インフォスクエア限定ブロマイド8枚セットまとめ＞遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

■インフォスクエア通常版

3,850円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=181399164



■Amazon

Amazon限定カバー 3,850円（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/4074604116

※通常カバーはつかない





【イベント情報】

10月6日(日)特典お渡し会

＜対象法人＞アニメイト・ゲーマーズ

＜応募方式＞抽選

＜対象期間＞2024年6月28日(金)〜2024年9月16日(月)

＜イベント日程・会場＞2024年10月6日(日)＠都内某所

＜当選通知＞2024年9月下旬頃予定

＜イベント内容＞特典ブロマイドお渡し会



アニメイト イベント詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111474

ゲーマーズ詳細 イベント詳細

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5210

パネル展情報

■アニメイト池袋本店・秋葉原店

＜展示期間＞

2024年9月6日(金)〜2024年10月6日(日)



＜プレゼントキャンペーン＞

パネル展示期間中にアニメイト池袋本店・秋葉原店で「遠野ひかる1st写真集（仮）」購入者に、1冊につき1枚プレゼント応募用紙をお渡し。応募者の中から抽選で直筆サイン色紙・展示に使用したパネルをプレゼント。

※商品が搬入され次第、フェアが開始。



■AKIHABARAゲーマーズ本店

＜展示期間＞

2024年9月4日(水)〜 20224年9月16日(月)



＜プレゼントキャンペーン＞

キャンペーン期間中にゲーマーズ全店舗、オンラインショップで「遠野ひかる1st写真集（仮）」購入者に、1冊につき1枚プレゼント応募用紙をお渡し。応募者の中から抽選で展示に使用したパネルに当選者の名前＆遠野さんのコメントと直筆サインを入れてプレゼント。



＜パネルプレゼントキャンペーン期間＞

2024年9月4日(水)〜2024年10月6日(日)



※上記はすべて予定事項につき、予告なく変更になる可能性あり。

【商品情報】

■遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

発売日：2024年9月6日(金)

予価：3,850円(税込)

仕様：A4判 オールカラー 96ページ

発行：イマジカインフォス