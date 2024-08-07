¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÍÊ¸î¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¡Ö¤À¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ
¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤¬7Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¶È³¦¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤Î²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶È³¦¤Î¿Í¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÌÌÇò¤¬¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ºÎé¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶È³¦Æâ¤Î¡È°É¾¡É¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤â¡ÖÊÌ¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Â¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²áÅÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Õ¥ï¤µ¤ó¤¤¤¸¤á¤¹¤®¡£¤¢¤ó¤Ê¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼º¸À¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«¿È¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¼º¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö»à¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤¦¿Í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¼º¸À¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡¢¤È¡£¡Ø¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÀ¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¡Ø»à¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤°¤é¤¤¡×¤È¡¢íä°×¡Ê¤Ø¤¤¨¤¡Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö¼º¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤é»¦¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¿®¹æÌµ»ë¤È¤«Î©¤Á¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿Í»¦¤·¡¢¶¯Åð¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éºÇ½ª¤Î¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ»Å»ö¤ò´³¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£¤ÎSNS¤Î¸ø³«½è·º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈSNS¤Ë¤ª¤±¤ëºòº£¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ËÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¤«¤é¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê²ñ¼Ò¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤È¿ä»¡¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÉÔËþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¥ï¥ó¥ß¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤â¤¦»ß¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¿¤¿¤¤¹¤®¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¿¤¿¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀÐÅê¤²¤Æ¤ë¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÐÅê¤²¤Æ¤ë¤ä¤Ä¥À¥µ¤¤¡£¤À¤«¤é¤ªÁ°¤é¤Ï¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊªº¹¤·¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ø°¤¤¤â¤Î¤Ï°¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¿¤¤¤Æ¤ë¤«¤é²¶¤â¤¿¤¿¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê»Å»ö¤È¤«²ÁÃÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¿Í¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤«»Å»ö¤È¤«¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£