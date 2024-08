ディズニーストアに、「ミッキー&フレンズ」や「くまのプーさん」たちをプリントした2025年版カレンダーと手帳が登場。

定番の壁掛けカレンダーや卓上カレンダー、シンプルでデイリー使いしやすい手帳などが幅広くラインナップされます☆

ディズニーストア「2025年版カレンダー&手帳」Calendar&Organizer 2025

発売日:2024年8月9日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/schedule-calendar/2024/

ディズニーストアに、毎年大人気のカレンダーや手帳が2025年版も幅広いラインナップで登場。

カレンダーは、お部屋を鮮やかに彩る「ミッキー&フレンズ」デザインの壁掛けカレンダーをはじめポップアップデザインの卓上タイプ、デスクカレンダーなど、様々なシーンで使用できます。

「くまのプーさん」と仲間たち「チップ&デール」「スティッチ」「ディズニープリンセス」など、豊富なラインナップから、お気に入りのデザインやキャラクターを選んで、毎月めくるのが楽しみになるカレンダーです。

手帳は、デイリー使いしやすいシンプルで大人かわいいデザインを中心に、定番のマンスリー手帳はもちろん、書き込みスペースがたっぷりのブロックタイプなど、様々なタイプが展開されます。

手帳には『おしゃれキャット』の「マリー」や『シンデレラ』の「ルシファー」などの猫キャラクターが大集合したデザインや、洋書風カバーに「くまのプーさん」と「ピグレット」などが型押しされた上品なデザインもラインナップ。

「ベイマックス」「チップ&デール」の描き起こしアートのデザインなど、どれもキャラクターの魅力が詰まったデザインです☆

また、ステーショナリーメーカー「デルフォニックス」と共同企画のロルバーン ダイアリーLからは「リロ&スティッチ」や「ドナルドダック」などを描いたデザインの手帳も登場します☆

ミッキー&フレンズ 壁掛けカレンダー Calendar&Organizer 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約縦24×横36×厚み1cm

壁掛け時 約縦48×横36cm

「ミッキー&フレンズ」をデザインしたお部屋を鮮やかに彩る、2025年の月めくりカレンダー。

2025年は「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のふたりでスタートし、2月は「ミッキー&ミニー」のほか、「ドナルドダック」と「デイジーダック」に甥と姪も描かれた華やかなデザインです。

そのあとも、フィルム風アートを使用した「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」柄や

大輪の花火をバックにした「チップ」と「デール」、「クララベル・カウ」や「ピート」などが描かれた美しいアートが続きます。

書き込みスペースが広く、使いやすいカレンダーの裏表紙には、2026年の年間小カレンダーも付いています。

チップ&デール 壁掛けカレンダー クリップ付き Calendar&Organizer 2025

価格:2,400円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦30×横31×厚み3.3cm

カレンダー(壁掛け時) 約縦43.5×横30cm

クリップ 約縦6.4×横16.2×厚み3.2cm

「チップ」と「デール」のマグネットクリップが付いた、2025年の月めくりカレンダー。

ネコのコスチュームを着て、長いしっぽを合わせるシーンのほか、

ペンギンやヒツジ、イチゴなどかわいいコスチュームを着た「チップ」と「デール」のイラストを毎月楽しめるカレンダーです。

ぽこっとした質感がユニークな付属のクリップは、マグネット機能のある冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付けて使えます。

スティッチ&スクランプ 卓上カレンダー ポップアップ Calendar&Organizer 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時:約 縦18×横18×厚み1.2cm

「スティッチ」と「スクランプ」がとびだす仕掛けが付いた、2025年ポップアップカレンダー。

チャーミングなキャラクターにハイビスカスやヤシの木、ウクレレなどハワイらしいモチーフを組み合わせたカラフルなデスクカレンダーです。

ページをめくるとカレンダー上部にダイカットキャラクターがとびだします。

シーンに合わせて使い分けできる、卓上と壁掛けの2WAY仕様なのも嬉しいポイントです。

チップ&デール 卓上カレンダー ポップアップ Calendar&Organizer 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時:約 縦18×横18×厚み1.2cm

「チップ&デール」をデザインした2025年ポップアップカレンダー。

雪遊びを楽しむ「チップ」と「デール」のほか、

ピーナッツデザインの寝袋に入ったり、イチゴやスイカモチーフのコスチュームを着たり、

ハロウィーン仮装して楽しんでいるイラストがかわいいデスクカレンダーです。

ディズニーキャラクター 卓上カレンダー スタンド付き ディズニーキャット Calendar&Organizer 2025

価格:1,600円 (税込)

サイズ:パッケージ 約高さ11.5×幅23.2×奥行き3.4cm

本体(スタンド時) 約高さ10.5×幅23×奥行き6.5cm

『おしゃれキャット』『シンデレラ』『ピノキオ』『ふしぎの国のアリス』『オリバー/ニューヨーク子猫ものがたり』の5作品からかわいいネコキャラクターが大集合したデスクカレンダー。

ひと月ごとに1匹のキャラクターと肉球がデザインされています。

アルファベットロゴ入りの透明な台座に12枚のカレンダーをセットすると、両サイドからキャラクターがひょっこり☆

12月まで使い終えたら、台座はフォトスタンドやカードスタンドとして使うことができます。

プー&フレンズ 手帳・スケジュール帳 B6 型押し Calendar&Organizer 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦19.3×横13.8×厚み2.3cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年1月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/週間カレンダー(2024/11/25から2026/1/4まで)/メモ/アドレス/パーソナルノート

「くまのプーさん」と「ピグレット」をデザインしたスケジュール帳が、B6に近い大きさの2025年版として登場。

「くまのプーさん」と「ピグレット」、本、掛け時計、みつばちなどキャラクターらしいほのぼのとしたモチーフが型押しされています。

中のカレンダーページはマンスリーと

ウィークリーになっているのもポイントです。

メモページは罫線、方眼、無地の3種類あるので使い分けできて便利です。

ベイマックス 手帳・スケジュール帳 B6 Calendar&Organizer 2025

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約縦18.7×横13.5×厚み0.6cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年1月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/メモ/パーソナルノート

『ベイマックス』デザインの2024年10月を始まりとした2025年版スケジュール帳。

「ベイマックス」の魅力がギュッと詰まった1冊の中のページには「ヒロ」や「モチ」も描かれています。

カレンダーは、見開きで1カ月の予定を確認できるマンスリータイプ。

メモページは罫線、方眼、無地の3種類から使い分けできます。

書き込みが多い方にもおすすすめの1冊になっています。

チップ&デール 手帳・スケジュール帳 B6 Calendar&Organizer 2025

1,500円 (税込)

サイズ:約縦18.7×横13.5×厚み0.6cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年1月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/メモ/パーソナルノート

「チップ」と「デール」の描き起こしデザインを使用した、10月始まりの2025年版スケジュール帳。

おちゃめな「チップ」と「デール」の魅力がギュッと詰まった特別な1冊です。

イチゴやペンギン、ユニコーンなどユニークなコスチュームを着たイラストがとってもかわいい☆

マンスリータイプのカレンダーと、3種のメモページ欄がレイアウトされています。

自分の名前や住所などを書き込めるパーソナルページ付きです。

ディズニーキャラクター 手帳・スケジュール帳 B6 Cute Cat Calendar&Organizer 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦19.3×横13.8×厚み2.3cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年1月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/週間カレンダー(2024/11/25から2026/1/4まで)/メモ/アドレス/パーソナルノート

ディズニーのネコキャラクターの魅力がギュッと詰まったスケジュール帳。

『おしゃれキャット』『シンデレラ』『ピノキオ』『ふしぎの国のアリス』『オリバー/ニューヨーク子猫ものがたり』『ベイマックス』など、色々な作品からキャラクターが集合しています。

中のページにもネコキャラクターたちのアートがたっぷり使用されています。

カレンダーページはマンスリーとウィークリー仕様なので、用途に合わせて使い分け可能。

ディズニーのネコキャラクターと一緒に楽しい1年が過ごせるステーショナリーです。

【デルフォニックス】ドナルド、デイジー、ヒューイ、デューイ、ルーイ Rollbahn 手帳・スケジュール帳(L) Calendar&Organizer 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約 縦18.3×横15×厚み2cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年3月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/メモ

「ドナルドダック」と「デイジーダック」、わんぱくトリオの「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」を描いた、B6に近い大きさのロルバーンダイアリーL。

“シンプルで飽きのこないデザイン”と“使いやすさ”、豊富なメモページが特徴の定番人気ダイアリーです。

大きなマスのマンスリーページと、方眼メモページ、クリアポケットが1冊になっています。

クリーム色のページはインクがにじみにくく裏移りしにくい上質紙で、書き込みしやすく使いやすさ抜群です。

【デルフォニックス】リロ、スティッチ、スクランプ Rollbahn 手帳・スケジュール帳(L) Calendar&Organizer 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約 縦18.3×横15×厚み2cm

内容:年間カレンダー(2025、2026)/イヤープラン(2024年10月から2026年3月まで)/月間カレンダー(2024年10月から2025年12月まで)/メモ

手帳やアルバムなどのオリジナル定番文具、文房具から、インポートステーショナリーやヴィンテージアイテムまで幅広くラインナップしている「デルフォニックス」と共同企画したロルバーンダイアリーL。

ロルバーンダイアリーLに「リロ&スティッチ」を描いた、2025年版が展開されます。

中面のアートがシンプルなカラーでまとめられているのもポイントです。

メモページは、相手にメモを渡すときに便利な切離しミシン目付きです。

定番の壁掛けカレンダーや卓上カレンダー、シンプルでデイリー使いしやすい手帳など幅広くラインナップ。

ディズニーストアにて2024年8月9日より順次販売される、2025年版カレンダー&手帳「Calendar&Organizer 2025」の紹介でした☆

ご当地ドリンク「レモン牛乳」共同企画の爽やか風味菓子!ディズニーストア「チップ&デール」関東・栃木レモン LEMON ご当地ドリンク「レモン牛乳」共同企画の爽やか風味菓子!ディズニーストア「チップ&デール」関東・栃木レモン LEMON 続きを見る

柔らかボディモチーフのぬいぐるみや雑貨!ディズニーストア「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」 柔らかボディモチーフのぬいぐるみや雑貨!ディズニーストア「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズやくまのプーさんなど豊富に展開!ディズニーストア「2025年版カレンダー&手帳」 appeared first on Dtimes.