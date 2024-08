“HYBE初の日本グループ”&TEAM、2ndシングル『青嵐』本日リリース！夏の雰囲気漂うMVに注目

&TEAMが夏の少年として帰ってきた。

【写真】HYBE JAPAN発「&TEAM」はどんなグループ?

&TEAMは8月7日に2ndシングル『青嵐(Aoarashi)』をリリースした。

『青嵐』は「初夏に吹くさわやかな風」という意味で、四季を通じて繰り広げられる&TEAMのアルバムシリーズの第2章だ。

前作である『五月雨(Samidare)』が春の感性を表現した曲だとすれば、『青嵐』は夏をテーマにした曲。少年たちの覇気と情熱を夏の情景になぞらえて表現した曲で、アルバムと同名のタイトル曲『青嵐』をはじめ『声変わり』、『向日葵(Imprinted)』の3曲が収録された。

(写真=HYBE LABELS JAPAN)

初のシングルに続き、今回の新曲にも国内外有数のミュージシャンたちが&TEAMのために集まった。

&TEAMのデビューアルバムから息を合わせてきたバン・シヒョクや、BTSの『Boy With Luv(Feat. Halsey)』に参加したMelanie FontanaとLindgrenなどが名を連ねた。

『青嵐』は感性的なポップロックジャンルの曲で、歌詞には「あなたと一緒なら夢を叶えるまでどこへでも駆けつけることができる」という少年たちの覇気と切実さを込めた。「この夏を今捧げて」「君こそが僕の確かなPride」など、強い意志を込めた歌詞と清涼なメロディーが聞く人たちに爽やかさを与える。

HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに公開された『青嵐』のミュージックビデオでは真夏の清涼な雰囲気が漂う。9人の少年たちがプールで水遊びをしたり、夏祭りを楽しんだり、生き生きとした夏の日の風景と少年たちのエネルギーが引き立つ。

野原を走る9人のメンバーの姿は、お互いを信じて頼りながら同じ夢を追う存在になったことを示唆し、青空と海、ホタルなど夏の象徴と調和し、&TEAMをさらに輝かせる。ダイナミックなダンスを中心に青春を満喫する9人のメンバーの活気に満ちた姿がミュージックビデオの完成度を高めた。

なお、&TEAMは来る30〜31日にソウル・高麗大学ファジョン体育館でコンサート「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE' IN SEOUL」を開催し、活発な活動を続ける。

◇&TEAMとは?

HYBEの日本本社HYBE JAPAN傘下のHYBE LABELS JAPANに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、さらなる成長を目指し明日に向かって走り出す。