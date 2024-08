(MCU)『&ウルヴァリン』ではイン・シンクの2000年の大ヒット曲『Bye Bye Bye』が起用されたことで、同曲が再び人気を博している。



この楽曲が起用されたのは映画のオープニングシーンで、劇中では『Bye Bye Bye』がほぼフルで扱われた。デッドプールが格闘シーンを演じながら同曲を踊るという演出で、“ダンスプール”と呼ばれるパフォーマンスを行ったのはニック・ポウリーと呼ばれるダンサーだ。

このダンスシーンは現在SNSやYouTubeで人気となっており、イン・シンクのオリジナルのコレオグラフに忠実な“ダンスプール”のダンスを真似てみたいというファンも少なくないだろう。

監督のショーン・レヴィが米に語ったところによれば、パフォーマーのニック・ポウリーが『Bye Bye Bye』を一曲まるまる踊るフルバージョンの映像が「存在する」という。

「ダンスプールが全シーンを踊るテイク、全曲を踊るテイクが二つあり、編集はしていません。この話題を聞いてくれたおかげで、もう手遅れなのか、それとも再集結させて、お披露目することができるのか考えてみます。あれは最高の喜びのシーンですからね。」

ポウリーが自身のSNSでところによると、彼は実家に帰省中、エージェントから「何かとは言えないが、今すぐイン・シンクの『Bye Bye Bye』を覚えて動画で送ってくれ」と連絡を受け、即席でダンス練習を行なったのだそう。ポウリーは最近、ダンススタジオで『Bye Bye Bye』の振り付けレッスンも行って、このダンスの楽しさを広めているようだ。

「舞台裏で動いてくれた方々に感謝です。『Bye Bye Bye』ダンスを演じてくれたニック・ポウリーもそうだし、イン・シンクは無条件でプレミアに出席してくれた」と、レヴィは続けている。「彼らこそがあのオープニングシーンの共同作者です」。

