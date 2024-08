ティモシー・シャラメ主演ボブ・ディラン伝記映画『ア・コンプリート・アンノウン』12月25日US公開決定

『君の名前で僕を呼んで』(2017)や『デューン』シリーズの主演、『LOGAN/ローガン』(2017)ジェームズ・マンゴールド監督最新作となるボブ・ディランの伝記映画『A Complete Unknown(原題)』が、2024年12月25日に米公開となることが発表された。

本作は、フォークソングの旗手だったボブ・ディランが、『風に吹かれて』や『時代は変る』などを経てロックに転向する様を描く物語。ニューヨークで過ごしたキャリア初期から、1965年の「ニューポート・フォーク・フェスティバル」でエレキ・ギターを演奏した伝説的なステージまでが描かれる。

メインキャストにはシャラメのほか、ピート・シーガー役で『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』(2022)のエドワード・ノートン、ディランと恋仲になるシルヴィ・ルッソ役で『マレフィセント』シリーズのエル・ファニング、ジョーン・バエズ役で『トップガン マーヴェリック』(2022)のモニカ・バルバロが出演。ほか、アルバート・グロスマン役で『ファンタスティック・ビースト』シリーズのダン・フォグラー、ジョニー・キャッシュ役で『LOGAN/ローガン』のボイド・ホルブルック、ウディ・カスリー役で『ジャッキー・コーガン』(2012)のスクート・マクネイリーが参加している。

脚本は、2015年出版のイライジャ・ウォルド著『Dylan Goes Electric』を基に、マンゴールド監督と『沈黙-サイレンス-』(2016)ジェイ・コックスが共同で執筆した。マンゴールド監督とシャラメはプロデューサーを兼任、製作総指揮にはボブ・ディラン本人も名を連ねている。

本作の公開同日、アメリカでは『ライトハウス』(2019)ロバート・エガース監督最新作『ノスフェラトゥ(原題:Nosferatu)』の封切りも控えている。前の週の12月20日には『ライオン・キング:ムファサ』が公開される予定。今年のクリスマスも注目作が目白押しだ。

サーチライト・ピクチャーズ配給『A Complete Unknown(原題)』は2024年12月25日米公開予定。

