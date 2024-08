10月25日(金)、26日(土)の2日間、大分県別府市別府駅周辺(別府北浜)にて『おんせん都市型音楽祭「いい湯だな!」2024 Supported by 西の星』が開催される。

本イベントは「別府の街全体を1つのフェス会場」として昭和ノスタルジックな雰囲気に溢れる街中を回遊しながら、友人と、恋人と、家族と、1人でも、安心してそれぞれのペースに沿った楽しみ方ができる音楽フェス。

会場は、別府駅前の繁華街にある特徴的な3会場。老舗のライブハウス、昭和レトロな映画館、世界中の人が交わるゲストハウス。

出演アーティストは

前夜祭:ライブステージ(10月25日)

Gateballers / Kan Sano / GOAT BELL / luv

本祭:ライブステージ(10月26日)

showmore / Maika Loubté / ena mori / さらさ / Mega Shinnosuke / The fin. / Summer Eye / xiangyu / ルサンチマン / 水平線 / Veg / the perfect me / aldo van eyck / MuchaMuchaM / KANG SIGH HYPER CREW / 井上杜和 / 平田 楓 / 立川談吉 / 藤井陸(アロワナレコード) / baobab / T.M.P / 砂の壁 and more…

本祭:トークステージ(10月26日)

Kan Sano / 立川談吉 / 星野概念 and more…

各会場で展開される音楽ライブの他にも、近隣には、様々な飲食店、温泉、トークセッション会場、レコードマーケットなど、一日中遊び倒せるコンテンツが用意されている。

ライブ後は、数百円で入浴できる温泉で休憩もできるのも別府ならではの醍醐味。温泉に入ったり、路地裏の名店でゆっくり食事をしたり、豪華ゲストのトークセッションに耳を傾けたりするのも、「いい湯だな!」の楽しみ方の大きな特徴。

本イベントは、県内外の協賛企業の協力により、大分県内で生活する次世代に対する文化醸成を目的に、高校生以下の学生へ、無料招待枠の提供と、自宅最寄駅から別府駅までの交通費を支給している(数量限定)。

詳しくはオフィシャルHPをチェックしよう。