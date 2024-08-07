¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤º!?à¤«¤á¤Ï¤áÇÈá¡¡¡ÖÄ»»³¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¡ª¡ª¡×ÂÀÅÄÍºµ®»á¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¢ÏÃ¤òÅê¹Æ¡Öµã¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Ï¤º¡ª¡×
¡¡ ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄÍºµ®»á(38)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ÇÃË»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ3°Ì·èÄêÀï½ªÎ»¸å¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¿Í¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ßà¤«¤á¤Ï¤áÇÈá¤Î¥Ý¡¼¥º¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¶½Ê³¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎÏ¶¯¤¯¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¢ÏÃÃË»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ3°Ì·èÄêÀï½ªÎ»¸å¤Î°ìËë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥¢¥Ë¥áÁ´ÈÌ¤â¡Ë¤¬Âç¿Íµ¤¤À¤È°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¡£Ä»»³¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¡ª¡ª¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡¼¡ª¡ª¡×¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë°¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Öµã¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤Ï¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Ï¤º¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤Ï¡¢2008Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¸Ä¿Í¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁÍý»ö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£