X(旧Twitter)がポストへのリプライに表示されるいいね・リプライ・リポスト数と各ボタンを削除するテストを実施していることが明らかになりました。X is testing the removal of like, comment, and repost buttons from replies | Mashablehttps://mashable.com/article/elon-musk-x-remove-ratio-post-replies-interaction

X will soon remove the amount of likes, comments, reposts, etc from replies to posts.



You can click on each to still view this info however. pic.twitter.com/9zVFKkeXKo— Aaron (@aaronp613) August 6, 2024

Here is what X is going to look like without any like/repost buttons on the timeline, all gesture based:



Swipe left and right to like and reply or Force Touch to see a menu with more actions pic.twitter.com/imfgi0ouvV— Aaron (@aaronp613) July 2, 2024

テクノロジーメディア・MacRumorsの寄稿者であるAaronさんが、iPhone版公式Xアプリのバージョン10.53のコード内でリプライにいいね・リプライ・リポストの数とボタンが削除されていることを報告しています。なお、各リプライをタップするといいね・リプライ・リポストの数をチェックしたり、各ボタンを利用したりすることができる模様。このような新機能やプラットフォームでの変更は、必ずしも正式版で実装されるとは限りません。ただし、Xがこの変更を真剣に検討していることは明らかです。なお、いいね・リプライ・リポストの数とボタンが表示されなくなるのはリプライのみで、通常のポストでこれらの情報が表示されなくなるということではありません。海外メディアのMashableは、「リプライからインタラクション数が削除されると、ソーシャルメディアミームに影響が及び、Xの文化が間違いなく変わってしまいます」と言及。Xで物議を醸す投稿のリプライには、元の投稿よりも多くのいいねが集まるケースがありますが、いいね・リプライ・リポストの数が表示されなくなれば、これらに対する反応の数が大きく変化することは明らかです。Xはフォロワー数の多いアカウントのポストのリプライに大量発生するインプレゾンビ対策に、「リンク付きのリプライ」をブロックする機能を開発中とも報じられています。今回のリプライのいいね・リプライ・リポスト数を非表示にする変更も、インプレゾンビ対策の一環である可能性があります。X(旧Twitter)がインプレゾンビ対策に「リンク付きのリプライ」をブロックする機能を開発中 - GIGAZINEまた、Xはリプライに低評価をつける「よくないね」ボタンを検討中であることも報じられました。X(旧Twitter)がリプライに低評価をつけるための「よくないね」ボタンを開発中 - GIGAZINEマスク氏はTwitterを買収してから名称をXに変更したり、いいねを非公開にしたりと、さまざまな変更を加えてきました。しかし、不評な変更を撤回したケースもあり、例えばXは一時的にリンク先ページの見出しを非表示にしましたが最終的に復活させています。なお、2024年7月にはiOS版Xアプリのコード内でポストのいいね・リプライ・リポストボタンを削除することをテストしていたことも明らかになっています。Xはこれらのボタンを削除して、投稿を左右にスワイプすることでいいね・リプライ・リポストすることを計画していることが明らかになっていました。