バーガーキング“食べたい放題”毎回チケット完売のイベント、29店舗に拡大/「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 8月23日から開催

ビーケージャパンホールディングスが展開する「バーガーキング」は8月7日、29店舗で開催する“食べたい放題”イベント「ワンパウンダー チャレンジ2024」第2弾の参加チケットの販売を特設サイトで開始した。

参加費は3,900円(税込)。チケットの店頭販売は行わない。参加チケットは数量限定のため、売り切れ次第終了となる。

実施日時は、8月23日、8月24日、8月25日、8月26日、8月27日。各日4回(14時30分〜/16時〜/17時30分〜/19時〜)。各回6〜8人限定で、完全入れ替え制。店舗によって実施していない日、時間帯がある。

バーガーキング「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 イメージ

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〈「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 概要〉

「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾は、超大型バーガー「ビッグバーベキュー ザ･ワンパウンダー」「フレンチフライM」「ドリンクM」の各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の“食べたい放題”イベント。フレンチフライを完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみのおかわりが可能。ラストオーダーは30分経過時点。参加者には特典として、3つのグッズを用意している。

バーガーキング「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 イメージ

「ビッグバーベキュー ザ･ワンパウンダー」は、総カロリー1,326kcal、総重量489g。直火焼きの牛肉100%パティ4枚とベーコン4枚を使ったハンバーガー。そのほか、チェダーチーズスライス2枚、トマト、ピクルス、“コク深く渋みのあるスモーキーな味わい”のブルズアイBBQソース、特製チーズソースと一緒にバンズで挟んでいる。7月12日から販売している商品で、価格は単品1,990円、セット2,290円(各税込)。

バーガーキング「ビッグバーベキュー ザ･ワンパウンダー」

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◆「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾の参加特典

参加特典は、「【限定】ワンパウンダーTシャツ」「【限定】オリジナルステッカー」「バーガーキング ロゴステッカー」各1枚。

バーガーキング「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 参加特典

◆完食数が多かった3人を「ワンパウンダー チャレンジ2024ファイナル」に招待

「ワンパウンダー チャレンジ2024」は計3回行われ、今回の第2弾は2回目にあたる。各回でバーガーを完食した数が多かった3人(計9人)は、12月に開催予定の「ワンパウンダー チャレンジ2024ファイナル」に招待するという。なお、6月に実施した第1弾の最高記録は、45分間で「アグリー ザ･ワンパウンダー」11個完食だった。

ビーケージャパンホールディングスは、「おいしく食べられる、無理のない範囲で食べたい放題をお楽しみください。食べ過ぎにご注意ください」と案内している。

〈「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾 実施店舗〉

「ワンパウンダーチャレンジ2024」第2弾を開催する29店舗は以下の通り。

【北海道】

･バーガーキング 札幌白石店(北海道札幌市白石区中央1条7-8-10)

･バーガーキング 新さっぽろサンピアザ店(北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-2)

･バーガーキング 帯広店(北海道帯広市西5条南34-26)

【宮城】

･バーガーキング 仙台駅前店(宮城県仙台市青葉区中央3-7-1)

【東京】

･バーガーキング お茶の水サンクレール店(東京都千代田区神田駿河台4-3新お茶の水ビルディングB1F)

･バーガーキング 神保町店(東京都千代田区西神田2-1-14)

･バーガーキング 蒲田駅東口店(東京都大田区蒲田5-8-7)

･バーガーキング 大塚駅南口店(東京都豊島区南大塚2-45-8ニッセイ大塚駅前ビル1F)

･バーガーキング 都立大学駅前店(東京都目黒区中根1-2-7)

･バーガーキング 赤坂見附店(西東京都港区赤坂3-18-7)

･バーガーキング 西八王子店(東京都八王子市千人町2-2-8さくらガーデンスクエア 1F)

･バーガーキング キテラタウン調布店(東京都調布市菊野台1-33-3)

【神奈川】

･バーガーキング 川崎ゼロゲート店(神奈川県川崎市川崎区小川町1-1川崎ゼロゲート 1F)

･バーガーキング 井土ヶ谷駅前店(神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町161)

･バーガーキング 横須賀中央店(神奈川県横須賀市若松町1-1)

【埼玉】

･バーガーキング 大宮西口店(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2大宮そごうビル内専門商店街 1F)

･バーガーキング 東武朝霞店(埼玉県朝霞市本町2-13-1エキア朝霞 1F)

･バーガーキング 春日部駅前店(埼玉県春日部市中央1-2-1)

【千葉】

･バーガーキング 船橋店(千葉県船橋市本町3-1-1)

･バーガーキング ユーカリが丘店(千葉県佐倉市ユーカリが丘 3-4-11)

･バーガーキング ペリエ稲毛海岸店(千葉県千葉市美浜区高洲3-24-2ペリエ稲毛海岸1F)

【茨城】

･バーガーキング トナリエクレオつくば店(茨城県つくば市吾妻1-7-1)

【愛知】

･バーガーキング アピタ千代田橋店(愛知県名古屋 市千種区千代田橋2-1-1アピタ千代田橋 1F)

･バーガーキング 今池店(愛知県名古屋市千種区今池1-30-6)

【大阪】

･バーガーキング 船場南久宝寺店(大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14)

･バーガーキング 谷町四丁目駅前店(大阪府大阪市中央区内本町1-2-15)

【兵庫】

･バーガーキング アステ川西店(兵庫県川西市栄町25-1)

･バーガーキング イオンモール神戸南店(兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1)

【滋賀】

･バーガーキング ブランチ大津京(滋賀県大津市二本松1-1)

■「ワンパウンダーチャレンジ2024」特設サイト