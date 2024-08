【90mmカプセル】8月上旬 展開開始

バンダイは、ガシャポン史上最大サイズのカプセル「90mmカプセル」を発表した。

本カプセルは、これまでの最大カプセルである79mmから直径が約11mm大きくなったカプセルで、容量も150%アップし、BIGサイズの商品の提供が可能となっている。

また本カプセルを使った商品を8月上旬より展開開始する予定で、「星のカービィ」や「機動戦士ガンダムUC」、「ポケモン」、「ディズニー」などの商品がラインナップしている。

「90mmカプセル」対応商品

「星のカービィ ぷにぷにし隊」

「いきもの大図鑑アドバンス ゾウカブトとヘラクレスオオカブト」

「ポケットモンスター 組立可動!コライドン・ミライドン」

「ちょっとおおきなおばけさんおおきなソフビこれくしょん!」

「機動戦士ガンダム MS メカニカルバスト DX ユニコーンガンダム」

「おジャ魔女どれみ カプセル ポロンケースコ レクション」

「Disney ディスプレイフィギュア」

【【ガシャポン】90mmカプセル紹介PV】発売日:8月第2週 順次展開 価格:1回 400円発売日:8月第2週 順次展開 価格:1回 1,500円発売日:9月未定 価格:1回 800円発売日:9月未定 価格:1回 400円発売日:10月 価格:1回 800円発売日:10月 価格:1回 600円発売日:11月 価格:1回 1,000円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C)創通・サンライズ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

(C)東映アニメーション

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)BANDAI

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。