ソニー・ミュージックレーベルズは、アナログ盤レーベル「GREAT TRACKS」より、11月3日の“レコードの日”にあわせ、細野晴臣・鈴木茂・山下達郎の「PACIFIC」や、はっぴいえんど「風待ろまん」などLPレコード10作品、7インチレコード2作品の計12作品を発売する。

今回発売される12作品は、全て完全生産限定盤となる。ラインナップと価格は以下の通り。

『Hear (2024 Cutting) 』(谷村有美)品番:MHJL-332価格:4,620円仕様:通常黒盤『PACIFIC』(細野晴臣、鈴木茂、山下達郎)品番:MHJL-362価格:4,620円仕様:重量盤(180g)黒『SEASIDE LOVERS-MEMORIES IN BEACH HOUSE』(井上鑑、松任谷正隆、佐藤博)品番:MHJL-363価格:4,620円仕様:重量盤(180g)黒『TAMAO - Yen Years Selection』(小池玉緒)品番:MHJL-364価格:4,400円仕様:透明ピンク盤『B.A.D(Bigger And Deffer)~MB’s Single Collection Vinyl Edition~』(真心ブラザーズ)品番:MHJL-365~366価格:5,940円仕様:2枚組LP、通常黒盤『LATE LATE SUMMER』(ブレッド & バター)品番:MHJL-367価格:4,730円仕様:不透明アイボリー盤『MONDAY MORNING』(ブレッド & バター)品番:MHJL-368価格:4,730円仕様:透明水色盤『PACIFIC』(ブレッド & バター)品番:MHJL-368価格:4,730円仕様:透明青盤『はっぴいえんど』(はっぴいえんど)品番:MHJL-370価格:4,730円仕様:重量盤(180g)黒『風街ろまん』(はっぴいえんど)品番:MHJL-371価格:4,730円仕様:重量盤(180g)黒『GOING TO THE MOON / if 』(TRICERATOPS)品番:MHKL-92価格:2,200円仕様:通常黒盤『土曜の夜に何が起ったか』(石川晶)品番:MHKL-95価格:2,200円仕様:透明紫盤