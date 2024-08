米MTVが主催する音楽アワーズ<MTVビデオ・ミュージック・アワーズ2024>の候補アーティスト/作品が発表された。今年は、テイラー・スウィフト(本人および楽曲)が最多の10部門で候補に挙がり、テイラーの最新アルバム『The Tortured Poets Department』からシングル・カットされた「Fortnight」で彼女とコラボしたポスト・マローンが8部門で9つノミネートされた。

「Fortnight」は、楽曲としては最多の8部門で候補に挙がっている。<MTVビデオ・ミュージック・アワーズ2024>主要部門の候補は以下のとおり。●ビデオ・オブ・ザ・イヤーアリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」ビリー・アイリッシュ「Lunch」ドージャ・キャット「Paint the Town Red」エミネム「Houdini」シザ「Snooze」テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」●アーティスト・オブ・ザ・イヤーアリアナ・グランデバッド・バニーエミネムサブリナ・カーペンターシザテイラー・スウィフト●ソング・オブ・ザ・イヤービヨンセ「Texas Hold ‘Em」ジャック・ハーロウ「Lovin on Me」ケンドリック・ラマー「Not Like Us」サブリナ・カーペンター「Espresso」テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」テディ・スウィムズ「Lose Control」●最優秀ニュー・アーティストベンソン・ブーンチャペル・ローングレイシー・エイブラムスShaboozeyテディ・スウィムズタイラ●最優秀コラボレーションドレイク feat. Sexyy Red & シザ「Rich Baby Daddy」GloRilla, メーガン・ザ・スタリオン「Wanna Be」Jessie Murph feat. Jelly Roll「Wild Ones」JUNG KOOK feat. ラトー「Seven」ポスト・マローン feat. モーガン・ウォレン「I Had Some Help」テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」●最優秀ポップカミラ・カベロデュア・リパオリヴィア・ロドリゴサブリナ・カーペンターテイト・マクレーテイラー・スウィフト●最優秀ヒップホップドレイクfeat. Sexyy Red & シザ「Rich Baby Daddy」エミネム「Houdini」GloRilla「Yeah Glo!」ガンナ「fukumean」メーガン・ザ・スタリオン「BOA」トラヴィス・スコットfeat. Playboi Carti「FE!N」●最優秀R&Bアリシア・キーズ「Lifeline」マニー・ロング「Made for Me」シザ「Snooze」タイラ「Water」アッシャー、サマー・ウォーカー、21サヴェージ「Good Good」ヴィクトリア・モネ「On My Mama」●最優秀オルタナティヴベンソン・ブーン「Beautiful Things」ブリーチャーズ「Tiny Moves」ホージア「Too Sweet」イマジン・ドラゴンズ「Eyes Closed」リンキン・パーク「Friendly Fire」テディ・スウィムズ「Lose Control (Live)」●最優秀ロックボン・ジョヴィ「Legendary」コールドプレイ「feelslikeimfallinginlove」グリーン・デイ「Dilemma」キングス・オブ・レオン「Mustang」レニー・クラヴィッツ「Human」U2「Atomic City」●ビデオ・フォー・グッドAlexander Stewart「if you only knew」ビリー・アイリッシュ「What Was I Made For (From Barbie)」コールドプレイ「feelslikeimfallinginlove」Joyner Lucas & Jelly Roll「Best for Me」RAYE「Genesis.」Tyler Childers「In Your Love」8月30日まで特設サイト(https://www.mtv.com/vma/vote/)にて一般投票を受け付け中で、授賞式は9月10日にニューヨーク州ロングアイランドで開催される。Ako Suzuki