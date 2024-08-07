阿部真央、アルバム『NOW』リリース。アコースティックセルフカバーアルバムアナログ盤リリースも決定
阿部真央が本日8月7日、11枚目となるオリジナルアルバム『NOW』をリリースした。
デビュー15周年を迎え、過去を振り返るのではなく、現在進行形の阿部真央の“今”を凝縮した快作。本作は長年所属したマネジメントから独立後に初めてリリースされた楽曲「Iʼve Got the Power」、今年1月から放送され海外でも人気を博したTVアニメ『望まぬ不死の冒険者』EDテーマ「Keep Your Fire Burning」、漫画『君を忘れる恋がしたい』イメージソングとして書き下ろし、デビュー当時の阿部真央を彷彿とさせるロックナンバー「進むために」、先月配信シングルとしてリリースされたスケールの大きな歌声を響かせる「Hands and Dance」、先行配信された「Everyday」など全10曲を収録。
さらに、国内最大級のアナログレコードイベント『レコードの日 2024』が今年も文化の日に開催されるのに合わせ、昨年9月にリリースしたアコースティックセルフカバーアルバム『Acoustic -Self Cover Album-』が11月3日にアナログレコードでリリースされることも決定した。
ニューアルバム『NOW』
2024年8月7日(水)リリース
購入：https://abemao.lnk.to/NOW_CD
CD+Blu-ray（PCCA-06305/税込5,500円）
CD only（PCCA-06306/税込3,300円）
・CD収録内容
M1. Hands and Dance
M2. Somebody Else Now
M3. Keep Your Fire Burning
M4. Everyday
M5. Maybe
M6. Go Away From You
M7. 進むために
M8. I‘ve Got the Power
M9. またどこかで会えたら
M10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-
・Blu-ray収録内容:
『NOW』アルバムメイキング
『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像
1. じゃあ、何故
2. 貴方の恋人になりたいのです
3. どうしますか、あなたなら
4. Believe in yourself
5. boyfriend
6. 15の言葉
7. 未だ
8. コトバ
9. 嘘つき
10. いつの日も
11. Don’t leave me
12. Sailing
13. I’ve Got the Power
14. 傘
15. I Never Knew
16. I wanna see you
17. ロンリー
CD+Blu-ray封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）
※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。
※視聴期限：2024年8月6日（火）〜2027年8月5日（木）
【ショップ別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング： トートバッグ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：A4クリアファイル（TOWER ver.）
全国HMV/HMV&BOOKS online：A4クリアファイル（HMV ver.）
＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞
open 16:30 / start 17:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
2024年8月30日（金）東京・アイマショウ ※SOLD OUT
open 18:30 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年9月13日（金） 愛知・千種文化小劇場 ※SOLD OUT
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年9月15日（日） 福岡・大濠公園 能楽堂 ※SOLD OUT
open 16:00 / start 17:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞
open 18:00 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年10月10日（木）北海道・Zepp Sapporo
open 18:00 / start 19:00
問：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
2024年10月17日（木）福岡・Zepp Fukuoka
open 18:00 / start 19:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
2024年10月24日（木）愛知・Zepp Nagoya
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年10月25日（金）大阪・Zepp Namba
open 18:00 / start 19:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
[チケット代]
1F全自由 6,800円 (税込)
2F指定席 6,800円 (税込)
1ドリンク代別
チケット一般発売情報
7月6日(土)10:00〜
https://abemao.lnk.to/liveticket
＜阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター＞
open 16:00 / start 17:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
オフィシャル抽選先行
受付期間：7/31(水)12:00〜8/12(月祝)23:59
https://w.pia.jp/t/abemao/
◆阿部真央 オフィシャルサイト