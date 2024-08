阿部真央が本日8月7日、11枚目となるオリジナルアルバム『NOW』をリリースした。デビュー15周年を迎え、過去を振り返るのではなく、現在進行形の阿部真央の“今”を凝縮した快作。本作は長年所属したマネジメントから独立後に初めてリリースされた楽曲「Iʼve Got the Power」、今年1月から放送され海外でも人気を博したTVアニメ『望まぬ不死の冒険者』EDテーマ「Keep Your Fire Burning」、漫画『君を忘れる恋がしたい』イメージソングとして書き下ろし、デビュー当時の阿部真央を彷彿とさせるロックナンバー「進むために」、先月配信シングルとしてリリースされたスケールの大きな歌声を響かせる「Hands and Dance」、先行配信された「Everyday」など全10曲を収録。

ニューアルバム『NOW』



2024年8月7日(水)リリース購入:https://abemao.lnk.to/NOW_CDCD+Blu-ray(PCCA-06305/税込5,500円)CD only(PCCA-06306/税込3,300円)・CD収録内容M1. Hands and DanceM2. Somebody Else NowM3. Keep Your Fire BurningM4. EverydayM5. MaybeM6. Go Away From YouM7. 進むためにM8. I‘ve Got the PowerM9. またどこかで会えたらM10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-・Blu-ray収録内容:『NOW』アルバムメイキング『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像1. じゃあ、何故2. 貴方の恋人になりたいのです3. どうしますか、あなたなら4. Believe in yourself5. boyfriend6. 15の言葉7. 未だ8. コトバ9. 嘘つき10. いつの日も11. Don’t leave me12. Sailing13. I’ve Got the Power14. 傘15. I Never Knew16. I wanna see you17. ロンリーCD+Blu-ray封入特典:ストリーミングQRコード(NeSTREAM LIVE)※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。※視聴期限:2024年8月6日(火)〜2027年8月5日(木)【ショップ別オリジナル特典】Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング: トートバッグタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A4クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A4クリアファイル(HMV ver.)