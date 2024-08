八代亜紀の名盤2作品が、レコードの日(11月3日)に初アナログ化され発売される。両作品共にジャズ・R&B・HIP HOPなどを採り入れた意欲的な作品で、ボーカリスト・八代亜紀の真骨頂とも言える名盤。アナログ化を望むファンからの強い要望に応えリリースが決定した。「演歌の女王」として日本の演歌・歌謡界に多大な貢献を果たし、多くの人に愛された八代亜紀であるが、一方で自身のルーツであるナイト・クラブでの活動などを見つめなおすようにジャズやブルースなど演歌以外のジャンルにも積極的に取り組み、2012年に小西康陽プロデュースでリリースしたジャズ・アルバム『夜のアルバム』や、2015年に寺岡呼人プロデュースでリリースしたブルース・アルバム『哀歌』は大きな注目を集めた。

リリース情報











『八代亜紀と素敵な紳士の音楽会 LIVE IN QUEST』11月3日リリースCOJA-2523-2524 ¥6,600(税込)【LP作品・2枚組】(オリジナル:1998年リリース)SIDE A1. オープニング ー雨だれー(Instrumental)2. 雨の慕情3. Sing Sing Sing(Instrumental)4. What A Little Moonlight Can Do ー月のいたずらーSIDE B1. East Of The Sun ー太陽の東の島でー2. You’d Be So Nice To Come Home To3. Cry Me A RiverSIDE C1. なみだ恋2. Mr. Something Blue3. 荒城の月4. 舟唄SIDE D1. Bei Mir Bist Du Schon ー素敵なあなたー2. 愛の終着駅3. 花水仙4. ほんね『MOOD』COJA-9525-9526 ¥6,600(税込)【LP作品・2枚組】(オリジナル:2001年リリース)SIDE A1. 愛を信じたい2. イン ザ スターライト3. Fly Me To The MoonSIDE B1. おいしい水2. FUSIGI3. あなたとふたり4. Unchained MelodySIDE C1. 舟唄2. Sweet Love3. My 30s Love 〜ひとりの時も恋が私を幸せにしてくれる〜SIDE D1. Don’t Cry2. 生まれ変わる朝3. Aki’s Holy Night