ENHYPEN¡¢INI¡¢ME:I¡¢Kep1er¤é½Ð±é¡ª¡ØKCON LA 2024 ¡Ù3ÌëÏ¢Â³Æ±»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£8·î13Æü～15Æü¤Î3ÌëÏ¢Â³¡¢³ÆÆü18»þ¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢
7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎCrypto.com Arena¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKCON LA 2024 M COUNTDOWN¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Mnet¤Ë¤Æ8·î13Æü¤«¤é3ÌëÏ¢Â³¤ÇÆü´ÚÆ±»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØKCON LA 2024¡Ù¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ègod¤«¤é¡¢BIBI¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ENHYPEN¡¢INI¡¢JEON SOMI¡¢JO YURI¡¢Kep1er¡¢NCT 127¡¢NMIXX¡¢P1Harmony¡¢STAYC¡¢TAEMIN¡¢ZEROBASEONE¡¢ZICO¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëME:I¡¢TWS¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥ëー¥ー¤â½Ð±é¤·¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥·ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎROWOON¡Ê¥í¥¦¥ó¡Ë¤ÈJEON SOMI¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¤ÎKimSooHyun¡Ê¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐÃÅ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØKCON¡Ù¤ÇÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ë¤Ï¡¢TAEMIN¡¢ENHYPEN¡¢ZICO¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Kep1er¡¢P1Harmony¡¢ME:I¡¢ZEROBASEONE¤é¤¬¥«¥Ðー¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ØKCON¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¿ô¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØKCON LA 2024¡Ù¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢8·î13Æü～15Æü¤Î³ÆÆü18»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØKCON LA 2024 ¡ß M COUNTDOWN¡Ù
#1 08/13¡Ê²Ð¡Ë18:00～
#2 08/14¡Ê¿å¡Ë18:00～
#3 08/15¡ÊÌÚ¡Ë18:00～
ÊüÁ÷¡§CSÊüÁ÷ Mnet Japan
ÇÛ¿®¡§Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖMnet Smart+¡×
¢¨Æü´ÚÆ±»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨Mnet Smart+ Æ±»þ¡Ê¥µ¥¤¥Þ¥ë¡ËÇÛ¿®¤¢¤ê
½Ð±é¼Ô¡§BIBI¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ENHYPEN¡¢god¡¢INI¡¢JEON SOMI¡¢JO YURI¡¢Kep1er¡¢ME:I¡¢NCT 127¡¢NMIXX¡¢P1Harmony¡¢STAYC¡¢TAEMIN¡¢TWS¡¢ZEROBASEONE¡¢ZICO
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://mnetjp.com/program/3164/