ENHYPEN¡¢INI¡¢ME:I¡¢Kep1er¤é½Ð±é¡ª¡ØKCON LA 2024 ¡Ù3ÌëÏ¢Â³Æ±»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê

■8月13日~15日の3夜連続、各日18時からオンエア

7月にアメリカ・ロサンゼルスのCrypto.com Arenaで開催された『KCON LA 2024 M COUNTDOWN』の模様が、スペシャル版として、Mnetにて8月13日から3夜連続で日韓同時放送・配信されることが決定した。

『KCON LA 2024』を華やかに彩った『M COUNTDOWN』には、デビュー25周年を迎えたレジェンドアーティストgodから、BIBI、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、INI、JEON SOMI、JO YURI、Kep1er、NCT 127、NMIXX、P1Harmony、STAYC、TAEMIN、ZEROBASEONE、ZICOら、グローバルで大活躍している実力派アーティストが圧倒的なステージを披露。それだけでなく、2024年にデビューして強烈な注目を浴びているME:I、TWSら、グローバルルーキーも出演し、一瞬も目が離せないパフォーマンスを繰り広げた。

進行役のホストとして、俳優兼アーティストのROWOON(ロウン)とJEON SOMI、そしてグローバルスターのKimSooHyun(キム・スヒョン)が9年ぶりに登壇。

さらに『KCON』で爆発的な反響を呼んでいるシグネチャーコンテンツ「DREAM STAGE」には、TAEMIN、ENHYPEN、ZICOのステージがファンと共に繰り広げられた。また、Kep1er、P1Harmony、ME:I、ZEROBASEONEらがカバー曲を披露するなど、『KCON』でしか観られないスペシャルステージの数々が登場する。

そんな『KCON LA 2024』のコンサートの模様は、8月13日~15日の各日18時から放送される。

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

番組情報

『KCON LA 2024 × M COUNTDOWN』

#1 08/13(火)18:00~

#2 08/14(水)18:00~

#3 08/15(木)18:00~

放送:CS放送 Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

※日韓同時放送・配信のため、内容に変更が生じる場合あり

※Mnet Smart+ 同時(サイマル)配信あり

出演者:BIBI、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、god、INI、JEON SOMI、JO YURI、Kep1er、ME:I、NCT 127、NMIXX、P1Harmony、STAYC、TAEMIN、TWS、ZEROBASEONE、ZICO

番組サイト

https://mnetjp.com/program/3164/