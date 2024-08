Maverick Momが、「存在の証明」を配信リリースした。6月にリリースした「Transcend even God」に続くリリースとなる今作は、夢や理想を信じて自らが存在する証明を提示し鼓舞する、全ての挑戦者へ向けたメッセージソング。音楽を続けていくこと、好きなことを貫き通すこと、失敗や辛い経験をバネにそれでも夢に向かって突き進んでいく、Maverick Mom流のギターロックとなっている。

ライブ・イベント情報



<Maverick Mom「サード・ファンファーレ」>2024年9月14日(土)東京・Flowers Loftopen18:30/start19:00w/Hello Hello / and more…2024年9月15日(日)大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEopen17:30/start18:00w/カニバル / and more…チケット一般:\2,500(D代別)学割:\2,000(D代別)