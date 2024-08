コインランドリーを舞台にした3DホラーADV「LAUNDRY / ランドリー」2024年リリース

【LAUNDRY / ランドリー】2024年 リリース予定価格:未定

sirome氏は自身の公式Xにて、Windows用3Dホラーアドベンチャー「LAUNDRY / ランドリー」を制作中であるとし、2024年にSteamでリリースすることを明らかにした。価格は未定。

本作は、90年代日本のコインランドリーを舞台にした3Dホラーアドベンチャー。Steamストアにて予告ページもオープンしている。

【ストーリー】

1990年代、日本のとある街にはコインランドリーがあった。このコインランドリーは前オーナーの失踪により一時閉店していたが、再びリニューアルオープンすることとなる。主人公のリサは、このコインランドリーに足を運び、次第に不気味な出来事に巻き込まれていく。

